Stampa / Salva PDF

ROMA – Non solo spettacolo e intrattenimento, ma un vero progetto di welfare culturale, inclusione sociale, sicurezza sul lavoro e valorizzazione delle periferie. Dal 5 dicembre 2026 al 24 gennaio 2027, il Municipio Roma VI ospiterà la seconda edizione di “EQUILIBRIUM – The Christmas Circus of Solidarity”, promosso da Circus Academy Fusion ETS sotto la direzione di Bianca Elena Montico.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di costruire una rete concreta tra Terzo Settore, sport, imprese, rappresentanze professionali e istituzioni, mettendo al centro la dignità di lavoratori e cittadini spesso considerati “invisibili”, con e senza disabilità. Un percorso che intreccia cultura, formazione, sicurezza, inclusione e valorizzazione degli antichi mestieri dello spettacolo dal vivo.

Il progetto si inserisce in un comparto che rappresenta una realtà economica e occupazionale di rilievo. Secondo i dati dell’Osservatorio INPS richiamati da SIAC Europa, sono oltre 368.200 i lavoratori attivi nel settore dello spettacolo in Italia. A questo si aggiunge una filiera turistico-ricreativa di forte impatto economico, mentre il rapporto tra uomo e animale viene affrontato attraverso un modello fondato sulla cura, sulla responsabilità e sul rispetto del benessere animale.

Proprio su questi temi si sviluppa la rete costruita intorno a EQUILIBRIUM. La nascente APIVA – Associazione Professionale Imprese e Arti dello Spettacolo, in sinergia con FEDIMI e SIAC Europa, punta a rafforzare la tutela delle imprese e delle maestranze, promuovendo il rispetto della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e la regolarità contrattuale.

Sul fronte dell’inclusione, il progetto coinvolge ASI – Associazioni Sportive e Sociali Italiane e si avvale dei protocolli etici del CNIFP – Comitato Nazionale Italiano Fair Play, guidato da Ruggero Alcanterini. Il percorso culminerà dal 21 al 24 gennaio 2027 con il Festival delle Opportunità, nel quale giovani con disabilità e ragazzi in condizioni di fragilità saranno protagonisti insieme a professionisti e tecnici qualificati.

Un progetto che punta a trasformare lo spettacolo in uno strumento di partecipazione e riscatto, attraverso un modello nel quale la cultura non è separata dalle questioni sociali, dalla sicurezza e dal lavoro.

“Il nostro obiettivo è costruire una convergenza responsabile attorno a valori semplici e universali: la difesa degli ultimi, la sicurezza di chi lavora e il rispetto reale degli animali, lontano da ogni polemica sterile – dichiara Bianca Elena Montico, Presidente di Circus Academy Fusion ETS, Referente Nazionale ASI e Segretario Generale SIAC Europa – Quando istituzioni, imprese, sindacati e realtà civiche fanno squadra, la cultura diventa uno strumento concreto di riscatto per l’intero territorio”.

Il percorso si sviluppa in dialogo con il Municipio Roma VI e si apre anche al confronto e alla verifica sul campo da parte del partito REA – Rivoluzione Ecologista Animalista, invitata a conoscere direttamente le modalità con cui il progetto affronta i temi dell’inclusione, della cura e del benessere animale.

Una delle colonne portanti di EQUILIBRIUM sarà la collaborazione con l’Imperial Royal Circus della famiglia Dell’Acqua, che porta con sé un importante legame con il territorio: la famiglia vanta infatti radici storiche a Tor Bella Monaca e nel quadrante est di Roma. La presenza a Torre Maura rappresenta così un ritorno alle proprie origini, attraverso un’iniziativa di valore sociale e culturale.

La famiglia Dell’Acqua vanta anche una lunga tradizione nel cinema italiano e internazionale, con generazioni di artisti impegnati come stuntman, maestri d’armi, controfigure e attori in importanti produzioni cinematografiche. L’Imperial Royal Circus ha inoltre ottenuto riconoscimenti al Festival Internazionale del Circo d’Italia e inviti al prestigioso Festival Internazionale del Circo di Montecarlo.

All’interno di EQUILIBRIUM, la tradizione circense si accompagna a un modello di attenzione al benessere animale. Gli animali presenti, nati e cresciuti in strutture protette, sono seguiti da un Operatore Relazionale, figura chiamata a promuovere un rapporto basato su empatia, rispetto e fiducia, valorizzando la relazione tra uomo e animale anche nella sua dimensione educativa.

EQUILIBRIUM si propone così come un progetto nel quale spettacolo, lavoro, inclusione, sport, formazione e relazione uomo-animale convergono in un’unica esperienza, con l’ambizione di trasformare un appuntamento culturale in una concreta occasione di partecipazione e valorizzazione delle persone e del territorio.