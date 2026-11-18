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Presentazione calendario 2027

Questa mattina, circa 500 studenti degli istituti scolastici della città e della provincia di Cagliari parteciperanno ad una giornata di legalità, promossa dalla Polizia di Stato e organizzata in occasione della presentazione del calendario 2027. L’iniziativa avverrà contemporaneamente anche in altre 11 città italiane, Napoli, Torino, Bari, Trieste, Catanzaro, Benevento, Foggia, La Spezia, Macerata, Messina, Padova.

La presentazione del calendario si svolgerà al Teatro Massimo di Cagliari, alla presenza del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e dell Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza Prefetto Vittorio Pisani.

L’edizione del Calendario 2027 è stata affidata alla fotografa Roselena Ramistella.

Dodici mesi raccontanti attraverso foto che entrano nella dimensione più autentica del lavoro quotidiano delle donne e degli uomini della Polizia di Stato. I protagonisti delle tavole sono ritratti un attimo prima ed un attimo dopo l’attività quotidiana.

Il Calendario ha una importante finalità solidale: il ricavato delle vendite è interamente devoluto all’Unicef e al piano di assistenza “Marco Valerio”, a sostegno dei figli dei colleghi affetti da gravi malattie.

Video dello svelamento delle tavole: https://www.poliziadistato.it/pressarea/Share/link/90be27cc-e00c-11f1-abf2-736d736f6674

Video del backstage: https://www.poliziadistato.it/pressarea/Share/link/12f2a5f4-e00a-11f1-a47d-736d736f6674