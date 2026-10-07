ERNI: SEQUESTRATI OLTRE 11 KG DI HASHISH E ARRESTATO UN CITTADINO ITALIANO

La Tenenza della Guardia di Finanza di Orvieto, nell’ambito dei servizi connessi al controllo economico del territorio e finalizzati all’attività di prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, la scorsa settimana, a seguito di attività di osservazione dei veicoli sospetti, ha sottoposto a controllo un soggetto il quale, provenendo dalla Capitale, si era recato presso una tabaccheria in pieno centro cittadino per ritirare un pacco consegnato mediante corriere.

Nell’ambito del controllo, i finanzieri orvietani – rilevando incongruenze sul destinatario riportato sul pacco sospetto e la poca chiarezza circa il contenuto dello stesso – procedevano all’ispezione dell’involucro, nonché alla successiva perquisizione personale e locale del mezzo di trasporto nella disponibilità del soggetto.

Le attività di polizia giudiziaria consentivano di rinvenire e di porre sotto sequestro oltre 11,5 kg complessivi di sostanza stupefacente tipo hashish (in parte contenuta nel pacco sospetto ed in parte rinvenuta in altra confezione, occultata nel portabagagli dell’auto e ritirata precedentemente presso altro hub di spedizioni), circa 1.000 € in contanti ed un’autovettura.

La sostanza stupefacente, così come indicato sulle etichette di entrambi i pacchi ispezionati, è risultata proveniente da un paese estero e avrebbe fruttato sulle piazze di spaccio diverse migliaia di euro.

Informata la competente A.G., si procedeva con l’arresto del soggetto per il reato di detenzione ai fini dello spaccio di sostanza stupefacente. Il cittadino romano veniva tradotto presso la Casa Circondariale di Terni e posto a disposizione dell’A.G..

L’attività di servizio testimonia la costante azione posta in essere dalla Guardia di Finanza di Terni a tutela della legalità economico finanziaria e si inserisce nello specifico dispositivo di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti.

Per il principio di presunzione di innocenza, la responsabilità dell’indagato sarà definitivamente accertata solo nel caso in cui intervenga una sentenza irrevocabile di condanna.