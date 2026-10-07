LATINA: CAMBIO AL COMANDO DEL 2° NUCLEO OPERATIVO DI FORMIA

Passaggio di consegne al comando del 2° Nucleo Operativo del Gruppo della Guardia di Finanza di Formia tra il Tenente Vincenzo Scognamiglio, che andrà a ricoprire un importante incarico presso il Nucleo Speciale di Polizia Valutaria di Roma, ed il Tenente Edoardo Pagliara.

Il Tenente Pagliara ha frequentato, dal 2021 al 2026, il 121° Corso «Zanzur IV» presso l’Accademia della Guardia di finanza, conseguendo, al termine del percorso formativo, la laurea in Giurisprudenza.

Prima di intraprendere il percorso in Accademia, il giovane Ufficiale ha frequentato, dal 2017 al 2020, la prestigiosa Scuola Navale Militare “Francesco Morosini” di Venezia. Quello appena assunto rappresenta per il Tenente il primo incarico operativo al termine del ciclo di formazione.

Nel suo intervento di saluto, il Tenente Pagliara, ringraziando i Vertici delle Fiamme Gialle per la fiducia accordatagli, ha espresso la propria soddisfazione per il prestigioso incarico affidatogli e l’entusiasmo per l’inizio del proprio percorso professionale nella provincia di Latina.

Il Comandante Provinciale di Latina, Col. t.SPEF Gennaro Tramontano si è congratulato con il Tenente Edoardo Pagliara per il nuovo prestigioso incarico e, nel rivolgere il suo personale augurio di «buon lavoro», ha formulato gli auguri di una gratificante esperienza professionale, invitandolo a profondere il massimo impegno a tutela della legalità e della sicurezza economico-finanziaria del territorio pontino.