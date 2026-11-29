ROMA – La risposta delle istituzioni arriva direttamente sul posto, poche ore dopo la deflagrazione che nella notte ha sventrato l’ingresso di un alloggio Ater in via Cerignola, nel quartiere Quarticciolo. Nel pomeriggio il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, si è recato nella borgata della periferia est insieme all’assessore alle Periferie, Pino Battaglia, e al presidente del V Municipio, Mauro Caliste, per incontrare la donna destinataria del gesto intimidatorio.

«L’esplosione che questa notte ha distrutto l’ingresso di un appartamento Ater al Quarticciolo è un fatto gravissimo – dichiara il primo cittadino –. In attesa che le indagini facciano piena luce sull’accaduto, ho voluto portare, a nome di tutta la città, la solidarietà e la vicinanza alla destinataria di questa vergognosa intimidazione».

L’episodio si inserisce in una scia di attentati esplosivi registrati di recente nel quadrante, su cui il Campidoglio intende tracciare una linea netta di contrasto. «Anche rispetto alle altre recenti esplosioni, voglio dirlo con molta chiarezza: Roma non può accettare violenza e prepotenza – prosegue Gualtieri –. Non possiamo permettere che qualcuno pensi di poter imporre la propria legge attraverso la paura. Il Quarticciolo non appartiene alla criminalità. Appartiene ai suoi cittadini, alle famiglie, alle tante persone perbene che chiedono di vivere in sicurezza e con dignità».

Dal sindaco arriva infine la conferma di un presidio istituzionale congiunto per non lasciare isolato il quartiere: «Continueremo a lavorare insieme alla Prefettura, alle forze dell’ordine, al Municipio V, alla Regione Lazio e a tutte le istituzioni per contrastare ogni forma di violenza e illegalità e restituire pienamente questi territori alla loro comunità. Non lasceremo soli i cittadini onesti del Quarticciolo».

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