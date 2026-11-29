COMUNICATO STAMPA

Formia chiama le voci del mondo: il Concorso Internazionale Remigio Paone alla ricerca dei talenti di domani

Iscrizioni aperte fino al 14 dicembre 2026, quota agevolata, preselezioni video e opportunità artistiche per cantanti di ogni nazionalità. Il grande tenore Fabio Armiliato previsto alla presidenza della giuria.

Entra nel vivo la promozione del I Concorso Internazionale di Canto Lirico “Remigio Paone – Alla scoperta delle voci del futuro”, in programma il 18 e 19 dicembre 2026 presso il Teatro Iqbal Masih di Formia, nell’ambito della X Edizione del Premio Remigio Paone – La Caravella.

La manifestazione, promossa e organizzata dall’Associazione Culturale Noi per Napoli APS e dall’Associazione La Magica di Formia, presieduta dal Dott. Augusto Ciccolella, con la direzione artistica del soprano Olga De Maio e del tenore Luca Lupoli, intende offrire nuove prospettive di crescita, visibilità e affermazione professionale agli interpreti del panorama musicale nazionale e internazionale.

La campagna di promozione sta coinvolgendo conservatori, accademie di perfezionamento vocale, agenzie liriche, docenti, organizzatori di concorsi internazionali e masterclass, associazioni musicali e istituzioni culturali italiane ed estere, con particolare attenzione alle nuove generazioni di cantanti.

Un concorso aperto a tutte le voci, senza limiti di età e nazionalità

La manifestazione si distingue per l’ampiezza delle categorie artistiche, concepite per valorizzare differenti repertori e sensibilità interpretative:

Categoria A: Opera lirica.

Opera lirica. Categoria B: Romanza da salotto e musica vocale da camera dell’Ottocento e del Novecento.

Romanza da salotto e musica vocale da camera dell’Ottocento e del Novecento. Categoria C: Operetta.

Operetta. Categoria D1: Canzone Classica Napoletana – interpretazione lirica.

Canzone Classica Napoletana – interpretazione lirica. Categoria D2: Canzone Classica Napoletana – interpretazione melodica tradizionale.

Le categorie sono autonome e prevedono la presentazione di quattro brani appartenenti al repertorio prescelto, senza obbligo di eseguire arie d’opera per chi concorre nelle altre sezioni.

Preselezioni anche tramite WhatsApp e agevolazioni fino al 14 dicembre

Per favorire la partecipazione degli artisti italiani e stranieri, le iscrizioni e l’invio dei video di preselezione sono stati prorogati al 14 dicembre 2026.

La quota complessiva agevolata è di 75 euro, suddivisa in 10 euro per la preselezione video e 65 euro di integrazione esclusivamente per i candidati ammessi alle fasi dal vivo.

Un’ulteriore opportunità è riservata ai cantanti già finalisti di altri concorsi di canto, che potranno richiedere l’ammissione diretta alle semifinali, previa presentazione e verifica del relativo attestato da parte della Direzione Artistica.

Una giuria di prestigio internazionale

È prevista la partecipazione straordinaria del celebre tenore Fabio Armiliato quale Presidente della Commissione Giudicatrice, affiancato dal Cav. Davide Labòllita, agente lirico e consulente del Teatro dell’Opera di Varna, dai direttori artistici Olga De Maio e Luca Lupoli e da altre personalità del mondo musicale, teatrale e accademico.

Non soltanto un concorso, ma un’opportunità per il futuro artistico

La manifestazione intende creare occasioni di incontro tra interpreti, direttori artistici, agenti lirici e operatori dello spettacolo.

Tra i premi e i riconoscimenti previsti figurano diplomi, targhe, partecipazione a concerti in programmazione e benefit, tra cui voucher per soggiorni nelle capitali europee della musica. Potranno inoltre essere attribuiti riconoscimenti speciali, opportunità di audizioni, masterclass, borse di studio, segnalazioni professionali e scritture artistiche.

Particolare attenzione sarà riservata al Premio Speciale “Remigio Paone – Talento del Futuro”, al Premio “Giovane Talento Emergente” e ai riconoscimenti dedicati alla Canzone Classica Napoletana.

Le prove eliminatorie e le semifinali si svolgeranno il 18 dicembre, mentre il 19 dicembre avrà luogo la proclamazione ufficiale dei vincitori, con la premiazione e l’esibizione dei primi tre classificati nell’ambito della serata celebrativa della X Edizione del Premio Remigio Paone – La Caravella.

L’eredità di un grande protagonista dello spettacolo italiano

Intitolare un concorso internazionale a Remigio Paone significa raccogliere l’eredità culturale di uno dei maggiori impresari teatrali italiani del Novecento, protagonista della vita musicale e dello spettacolo, capace di riconoscere e valorizzare il talento artistico.

Formia, sua città natale, diventa così il luogo simbolico di un incontro tra memoria storica e futuro della musica, nel segno della continuità della grande tradizione vocale italiana.

«Ricordare chi seppe riconoscere il talento, per offrire oggi un’opportunità al talento di domani».

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

Scadenza candidature: 14 dicembre 2026

Prove in presenza: 18 dicembre 2026

Premiazione: 19 dicembre 2026

Sede: Teatro Iqbal Masih, Via Vitruvio 342 – Formia (LT)

Sito ufficiale: https://www.concorsoremigiopaone.it

Modulo di iscrizione: https://forms.gle/MMC2Get6Y2NmmyfY8

E-mail: noipernapoliart@gmail.com

Tel. e WhatsApp: +39 339 454 5044

Direzione Artistica

M° Olga De Maio – Soprano

M° Luca Lupoli – Tenore

Associazione Culturale Noi per Napoli APS – Associazione La Magica

29 novembre 2026

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