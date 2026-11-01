I 40 anni di Lorenzo Crea: all’Arena Flegrea una notte di emozioni, amicizia e grandi protagonisti

Oltre 500 ospiti da tutta Italia tra istituzioni, spettacolo, imprenditoria e giornalismo per celebrare il compleanno del giornalista. Filo conduttore della serata il suo storico motto: #AndiamoAvanti.

NAPOLI – Un compleanno trasformato in un grande abbraccio collettivo. Una serata capace di unire amicizia, emozioni, musica, istituzioni, cultura e spettacolo nella straordinaria cornice dell’Arena Flegrea.

Così Lorenzo Crea, giornalista, direttore responsabile di InItaly.it e Retenews24, animatore di grandi eventi e coordinatore della segreteria regionale di Progetto Civico Italia in Campania, ha scelto di festeggiare il traguardo dei suoi quarant’anni, circondato dall’affetto di centinaia di persone arrivate da ogni parte d’Italia.

Una festa curata nei minimi dettagli e resa possibile dalla collaborazione di numerose realtà imprenditoriali campane e dal sostegno di amici e collaboratori che negli anni hanno condiviso con Lorenzo progetti, percorsi professionali e momenti di vita.

A fare da filo conduttore all’intera serata è stato l’hashtag che da tempo accompagna il suo modo di vivere e lavorare: #AndiamoAvanti. Un messaggio semplice ma potente, diventato il simbolo di una serata che ha saputo guardare al passato con gratitudine e al futuro con entusiasmo.

Ad accogliere gli ospiti una spettacolare installazione di effetti speciali firmata Artech FX di Luca Toscano, con il supporto di Fabio Cimetta, che ha contribuito a rendere ancora più suggestiva l’atmosfera dell’Arena.

Il luogo scelto per la festa non è stato casuale. Proprio all’Arena Flegrea, infatti, Lorenzo aveva celebrato anche il suo trentesimo compleanno. Dieci anni dopo, quello stesso scenario ha fatto da sfondo a una nuova pagina della sua storia personale e professionale.

Il momento più intenso della serata è arrivato allo scoccare della mezzanotte. Durante il proprio discorso, infatti, Lorenzo Crea ha rivolto un commosso ricordo alla mamma Graziella Pagano e al papà Enzo Crea, suscitando grande emozione tra tutti i presenti. Un passaggio particolarmente sentito che ha trasformato la festa in un momento di condivisione autentica e di profonda umanità.

Quarant’anni vissuti con passione, determinazione e spirito di sacrificio, accompagnati da importanti traguardi professionali, tra cui l’ingresso nello staff del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e il recente incarico di Capo Staff dell’Assessore all’Immagine della Città e Partecipazione Attiva del Comune di Napoli, Carlo Puca.

Accanto a Lorenzo, la compagna Viviana Di Gennaro e la famiglia: la sorella Monica, la zia Gloria e i cugini Massimiliano, Nicola, Pina e Francesco.

A coordinare l’organizzazione dell’evento è stato Luigi Graziano Di Matteo, insieme a Mariacarla Palermo, Leonardo Napolitano e Gianna Piscitelli, con il supporto dei responsabili degli eventi dell’Arena Flegrea Roberto Basile e Teta Pitteri.

Ospite d’onore della serata è stato Marzio Perrelli, CEO di America’s Cup.

Numerosissime le presenze del mondo politico e istituzionale, tra cui Gennaro Migliore, Simone Valiante, Luigi Famiglietti, Carlo Puca, Francesco Borrelli, Roberto Minopoli, Massimo Cilenti e Massimo Pepe.

Presenti inoltre Maria Caniglia, Gerardo Avallone, Francesco Polio, Salvatore Palantra, Giuseppe Sommese, Giuseppe Tuccillo, Carlo Porcaro, portavoce del sindaco Gaetano Manfredi, Gianluca Trani, Nunzio Spina e numerosi rappresentanti di Progetto Civico Italia.

Dal mondo medico e scientifico erano presenti, tra gli altri, Marcella Montemarano, Maria Tripodi, Rossella Rizzo, Sergio Marlino e Domenico Monda.

Accanto al festeggiato non sono mancati gli amici storici: Eduardo Angeloni, Enzo Agliardi, Alessandro Scarfiglieri, Bruno Pinci, Enrico De Luca, Alfredo Mariani, Stefano Piacenti, Giampiero Teta, Carmine Della Gatta, Marco Bottiglieri, Damiano Annunziato e Debora Di Meo.

Importante anche la partecipazione del mondo imprenditoriale, con ospiti come Mario Floro Flores, Luigi Iossa, Carlo Cerbone, Barbara Preziosi, Carlo Parente, Massimo Pede, Gianni Albano, Aniello Esposito, Carla Della Corte, Ester Gatta, Antonio Trani, Roberta Buccino Grimaldi, Bianca Pesante di Cocozza, Stefania Avallone, Alessandro Cannavale, Daniela Verazzo, Lea Baron e Gennaro Murano.

Nutrita anche la presenza del mondo dell’informazione e dell’editoria con il direttore de Il Mattino, Chicco De Vincenzo, Marta Catuogno, gli editori Paolo Torino e Tony Florio, oltre ai volti Rai Fabiola Cimminella e Angela Achilli.

La musica è stata la grande protagonista della festa grazie ai DJ set di Alex Marinacci, Daniele Tozzi e Max Zotti, alla conduzione di Valentino Voice e alla performance live di Peppe Parlato.

Ad arricchire ulteriormente il programma due ospiti molto amati dal pubblico: Erminio Sinni e Gianluigi Lembo, che hanno contribuito a rendere la serata ancora più emozionante.

Tra musica, incontri, sorrisi e ricordi, il quarantesimo compleanno di Lorenzo Crea si è trasformato in qualcosa di più di una semplice festa: una vera celebrazione dell’amicizia, dei rapporti umani e della capacità di fare rete.

Perché, come ha ricordato più volte il festeggiato nel corso della serata, il segreto resta sempre lo stesso:

#AndiamoAvanti.