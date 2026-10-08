Il radicamento della Lega nel Reatino: la linea di Mariano Calisse tra sviluppo montano e alleanze politiche

La provincia di Rieti si conferma un territorio chiave per gli equilibri del centrodestra e la Lega continua a recitare un ruolo di primo piano nelle dinamiche amministrative locali. Al timone della segreteria provinciale siede Mariano Calisse, figura di riferimento della politica sabina ed esponente di lungo corso, forte dell’esperienza maturata come sindaco di Borgorose e alla guida della Provincia. La sua azione politica si sta concentrando su una strategia di forte valorizzazione delle aree interne, puntando sul potenziamento dei servizi e delle infrastrutture come elementi chiave per garantire il rilancio economico e la tenuta della coalizione di governo.

Infrastrutture e legge sui piccoli comuni: le priorità per il territorio

Il fulcro dell’iniziativa politica della Lega nel territorio reatino si focalizza sulla difesa delle zone montane e sul contrasto allo spopolamento. Il coordinatore provinciale ha più volte rimarcato la necessità di accelerare l’ammodernamento delle principali vie di comunicazione, a cominciare dai lotti della strada statale Salaria, opera ritenuta vitale per connettere in modo rapido e sicuro Rieti con la Capitale e spezzare l’isolamento dei comuni minori.

A dare slancio alle proposte del partito è il recente varo della legge quadro nazionale sullo sviluppo delle zone montane. Questo provvedimento mette in campo risorse e tutele mirate a salvaguardare i piccoli centri, introducendo incentivi per medici e insegnanti che scelgono di prestare servizio nelle aree disagiate, sgravi fiscali per gli imprenditori e fondi per la digitalizzazione. Per i vertici della Lega di Rieti, si tratta di uno strumento normativo fondamentale per ridare dignità e prospettive economiche alle comunità del Cicolano e della Sabina, sostenendo le attività tradizionali legati all’agricoltura e alla gestione forestale.

Il posizionamento politico e i rapporti all’interno del centrodestra

Sul versante interno alla coalizione, la Lega sabina è impegnata in un percorso di consolidamento organizzativo con l’obiettivo di valorizzare la propria rappresentanza negli enti locali e nei consigli comunali. Mariano Calisse ha ribadito l’importanza strategica dell’unione delle forze del centrodestra, evidenziando al contempo il ruolo di guardiano della trasparenza e della concretezza che il suo partito intende mantenere nei tavoli programmatici con gli alleati.

L’approccio promosso dalla segreteria provinciale intende privilegiare il pragmatismo rispetto alle polemiche astratte, focalizzandosi su temi sentiti dai cittadini come la sicurezza urbana e la pianificazione dei fondi strutturali regionali. La Lega di Rieti si propone di interpretare le istanze degli amministratori di prossimità, rivendicando una forte presenza fisica nei piccoli borghi e una capacità di dialogo costante con la base elettorale, elementi ritenuti indispensabili per affrontare le prossime sfide amministrative con autorevolezza.