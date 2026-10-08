La presidenza di Roberta Cuneo a Rieti: la linea della Lega tra la valorizzazione della Sabina e la tutela dei territori

La Provincia di Rieti continua a consolidare il proprio assetto politico istituzionale sotto la guida della Lega, confermando la centralità del partito nella gestione del territorio. Al vertice dell’amministrazione provinciale siede Roberta Cuneo, esponente di spicco del Carroccio, che ricopre contemporaneamente la carica di sindaco del Comune di Fara in Sabina. Succeduta a Mariano Calisse alla guida di Palazzo d’Oltre Velino, la sua presidenza rappresenta un tassello cruciale per le strategie del centrodestra sabino, portando all’interno dell’ente un modello di gestione fortemente radicato sul territorio e attento alle dinamiche di coesione intercomunale.

Un’azione amministrativa vicina ai comuni e ai servizi sociali

L’approccio promosso da Roberta Cuneo alla guida della Provincia si fonda su una forte sinergia tra l’ente provinciale e i singoli municipi del reatino, con un occhio di riguardo per le politiche di inclusione e i servizi di prossimità. La sua esperienza sul campo si è ulteriormente consolidata con l’elezione alla presidenza del Consiglio di Amministrazione del Consorzio Sociale Rieti 3, un riconoscimento che ha premiato il lavoro svolto nell’ambito del welfare e del supporto alle fasce fragili della popolazione.

Per la Lega locale, la guida di Palazzo d’Oltre Velino si traduce nella messa in sicurezza delle scuole superiori, nella manutenzione della fitta rete stradale provinciale e nel sostegno tecnico ai piccoli borghi che affrontano le sfide del PNRR e dello spopolamento delle aree interne, puntando su risposte concrete per migliorare la qualità della vita dei cittadini.

La proiezione nazionale e i tavoli della Lega per il territorio

Il peso specifico della presidenza di Roberta Cuneo valica i confini della provincia di Rieti, trovando spazio anche nelle dinamiche politiche nazionali del suo partito. La Presidente fa infatti parte del Tavolo di coordinamento dei territori della Lega, l’organismo strategico istituito a livello federale per affrontare le principali questioni nazionali che impattano direttamente sulle realtà locali.

All’interno di questo consesso, la rappresentante del territorio reatino contribuisce al dibattito su temi cruciali come lo sviluppo dei piani per la casa, la semplificazione amministrativa a supporto delle imprese artigiane e commerciali, la sicurezza nei centri urbani e il contenimento del costo della vita. La sua presenza in questo organismo offre alla provincia di Rieti un canale di dialogo diretto con il governo centrale, permettendo di portare le istanze, i vincoli e le reali necessità della Sabina e delle valli interne direttamente sui tavoli dei ministeri di riferimento.