Il modello amministrativo di Monteleone Sabino: la linea del sindaco Fabrizio Crescenzi tra valorizzazione culturale e sfide del territorio

Nel cuore della Sabina reatina, il piccolo ma storicamente rilevante Comune di Monteleone Sabino rappresenta un esempio significativo di come le piccole amministrazioni locali stiano affrontando le sfide della modernità e del rilancio economico. Alla guida della macchina cittadina siede il sindaco Fabrizio Crescenzi, eletto alla guida della lista civica “Per un domani migliore”. Nato a Roma nel 1983 e laureato, Crescenzi interpreta il ruolo di primo cittadino puntando su un approccio pragmatico e operativo, volto a tutelare l’identità del borgo, a potenziale i servizi essenziali per la cittadinanza e a proiettare l’immenso patrimonio archeologico locale verso circuiti turistici di ampio respiro.

La tutela del territorio e lo sviluppo dei servizi di prossimità

L’azione amministrativa promossa da Crescenzi e dalla sua giunta si concentra quotidianamente sulla cura del tessuto urbano e sulla gestione efficiente delle risorse di un comune che conta poco meno di 1.200 abitanti. In un contesto geografico collinare tipico della provincia reatina, mantenere elevati gli standard di manutenzione stradale e la prevenzione del rischio ambientale costituisce una priorità assoluta.

L’amministrazione ha dimostrato un impegno costante sul fronte della sicurezza e del decoro, implementando ordinanze mirate e interventi periodici di pulizia del verde e prevenzione degli incendi, a salvaguardia delle proprietà pubbliche e private. Accanto alla gestione dell’ordinario, la linea della lista civica guidata da Crescenzi mira a consolidare i servizi alle famiglie per contrastare l’isolamento geografico, favorendo la digitalizzazione degli uffici comunali e promuovendo una gestione trasparente del bilancio dell’ente, che registra un trend finanziario solido e in pieno equilibrio tra entrate e uscite.

Cultura, archeologia e turismo: il volano di Trebula Mutuesca

Il vero punto di forza strategico della visione promossa a Monteleone Sabino risiede nella straordinaria valorizzazione culturale del territorio. Il territorio comunale custodisce infatti i resti dell’antica città romana di Trebula Mutuesca e l’importantissimo santuario di Santa Vittoria, patrona del paese celebrata solennemente ogni anno nella seconda domenica di maggio.

Consapevole del valore inestimabile di questo polo attrattivo, il sindaco Crescenzi ha concentrato notevoli sforzi istituzionali nella promozione dell’area archeologica, sostenendo l’organizzazione di eventi culturali, spettacoli teatrali all’aperto all’interno dell’antico anfiteatro romano e manifestazioni tradizionali. Questo asse strategico punta a inserire Monteleone Sabino all’interno dei flussi del turismo sostenibile e archeologico della Regione Lazio, trasformando la ricchezza storica del borgo a spina di pesce in una risorsa economica concreta per le attività ricettive, agroalimentari e commerciali dell’intera Valle dell’Olio.