Frosinone – Servizio idrico: la conciliazione dà i propri frutti. Ai comuni 8 milioni di euro

Quasi 8 milioni di euro, che stanno pian piano rimpinguando le casse dei diversi Comuni ricompresi nell’Ambito territoriale ottimale n. 5 “Lazio Meridionale” di Frosinone: la conciliazione sottoscritta tra Egato5 e Acea Ato5 sta dando i propri frutti.

Grazie all’opera di normalizzazione, che l’accordo conciliativo ha comportato nei rapporti tra Ente di Governo dell’Ambito, Gestore del servizio idrico integrato ed enti comunali, i piani di ammortamento delle somme dovute vengono puntualmente onorati con pagamenti puntuali nelle casse dei soggetti pubblici coinvolti.

La conciliazione è stata sottoscritta nell’aprile 2025 dal dirigente responsabile dell’Egato5, l’ing. Luigi Urbani, in carica dal 2024, e grazie alla collaborazione del personale interno, particolarmente del dr. Paolo Soave, esperto in problemi tariffari e gestione amministrativa, e dall’allora presidente di Acea Ato5, l’ing. Roberto Cocozza.

L’intesa raggiunta tra Egato5 e Acea Ato5 ha permesso di chiudere le reciproche contestazioni e le lunghe dispute giudiziarie relative, tra l’altro, sia al pagamento ai Comuni degli oneri concessori sia al rimborso di mutui per opere inerenti il servizio idrico relativi e diverse annualità.

Con la firma della conciliazione, infatti, è stato garantito il pagamento degli oneri concessori (ovvero la parte del Canone di Concessione dovuto annualmente dal Gestore, per i beni comunali – come impianti, condotte, infrastrutture, ecc.- ad esso affidati) risalenti agli anni 2014 – 2018 per circa 4,6 milioni di euro, che Acea Ato 5 sta versando in 30 rate mensili a partire dal mese di maggio 2025.

Parimenti, lo stesso accordo conciliativo ha consentito di superare l’impasse creatasi in merito ai mutui contratti da alcuni Comuni successivamente alla redazione del Piano d’Ambito nel 2000 (e quindi non ricompresi nella tariffa) e prima dell’effettivo subentro del gestore unico Acea Ato5. È quindi divenuto così possibile il rimborso di ulteriori 4,1 milioni di euro, relativi al periodo 2003/4-2016 ai comuni di Acuto, Alatri, Ceccano, Ceprano, Falvaterra, Ferentino, Isola del Liri, Pescosolido, Pontecorvo, San Giovanni Incarico, Serrone, Supino, Trivigliano, Vallerotonda e Veroli.

Il pagamento di tale somme sta avvenendo con specifici accordi tra Gestore e ognuno dei 15 enti locali citati, in 12 rate mensili, limitatamente alle somme accertate dall’Egato tramite la ricognizione dei mutui approvata nel 2022, con l’intesa tra le parti di compensare crediti reciprocamente vantati e rinunciare a nuove contestazioni per crediti commerciali maturati dal Gestore antecedentemente al gennaio 2025. Sempre grazie alla conciliazione, da Gennaio di quest’anno, Acea Ato5 sta restituendo all’Egato5 ulteriori 2,6 milioni di euro (in 36 rate mensili) relativi alle somme già pagate da quest’ultimo ente a vari Comuni per ingiunzioni attivate in merito a ratei di mutui da rimborsare ma di competenza del Gestore.

L’accordo conciliativo è stato quindi capace di ristabilire certezza amministrativa, di riequilibrare partite pregresse (risalenti a più esercizi) e di introdurre un sistema di pagamenti scadenzato che assicura flussi finanziari certi anche, e soprattutto, a vantaggio dei Comuni dell’Ato5, tanto che il pagamento degli oneri concessori e il rimborso dei mutui ai Comuni (quest’ultimo ora effettuato direttamente da Acea Ato5 agli enti interessati) risultano attualmente perfettamente riallineati per importi e annualità.

(Nella foto: l’ing. Luigi Urbani e il dr Paolo Soave)