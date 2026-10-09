GLAMOUR AL TTG TRAVEL EXPERIENCE, UN INVERNO DI NUOVE OPPORTUNITÀ



Dopo il successo del Glamour Exclusive Weekend di Parma, il tour operator incontra il trade a Rimini presentando le nuove proposte per le festività e l’offerta Fast Track per l’inverno

A pochi giorni dall’appuntamento di Parma, dove il Glamour Exclusive Weekend ha riunito circa 300 agenzie di viaggio da tutta Italia, Glamour (www.glamourviaggi.it) guarda alla prossima stagione e presenta al TTG Travel Experience, dal 14 al 16 ottobre a Rimini, il nuovo Catalogo Natale e Capodanno e l’aggiornamento del Fast Track. L’azienda sarà presente presso l’ASTOI Hub al Padiglione 5.

Un appuntamento che arriva al termine di una convention che ha rappresentato per Glamour un importante momento di confronto con il proprio network di partner e con il mondo della distribuzione. Al centro dell’incontro di Parma, il concept “AMAZE – The human art of finding new ways”, ma anche un bilancio dell’andamento del 2026, che dopo un primo semestre complesso ha mostrato segnali di ripresa durante l’estate.

Tra i dati più significativi, la crescita della biglietteria aerea, arrivata ad agosto a +18% rispetto allo stesso periodo del 2025, e l’interesse crescente verso destinazioni come Giappone, Corea del Sud, Tanzania, Kenya, Namibia e Canada, insieme ai nuovi prodotti dedicati all’Europa e al Marocco e alla crescita di Bali e Indonesia.

“Il confronto con le agenzie durante l’Exclusive Weekend ci ha confermato quanto sia importante, soprattutto in una fase di mercato complessa, continuare a investire sulla qualità dell’offerta e sulla relazione con il trade – commenta Luca Buonpensiere, titolare di Glamour –. Al TTG arriviamo quindi con una proposta molto concreta per la stagione invernale, pensata per dare alle agenzie strumenti semplici e immediatamente utilizzabili, senza rinunciare alla nostra filosofia di viaggio tailor made”.

Al TTG Glamour presenterà il nuovo Catalogo Natale e Capodanno, con una selezione di proposte pensate per rispondere alle diverse esigenze per le festività.

Per l’America, l’offerta comprende Barbados, Antigua e Jamaica, disponibili per Natale, Capodanno ed Epifania, oltre a New York, proposta per Natale e Capodanno.

Ampia anche la selezione dedicata ad Africa e Oceano Indiano, con Tanzania e Zanzibar, Kenya e Mauritius per Natale, Capodanno ed Epifania e le Maldive per l’Immacolata e Capodanno.

Per il Medio Oriente e Oriente, il catalogo propone Thailandia per Natale e Capodanno e Dubai per l’Immacolata e Capodanno.

Una programmazione che conferma la vocazione di Glamour verso destinazioni internazionali e proposte costruite con attenzione, combinando la possibilità di partire nei periodi di maggiore richiesta con la flessibilità tipica dell’offerta tailor made.

Accanto al catalogo delle festività, Glamour porterà in fiera anche l’aggiornamento del Fast Track, la formula sviluppata per rendere più semplice e veloce la proposta delle agenzie, attraverso pacchetti già costruiti, prezzi controllati e servizi opzionabili.

Per la stagione invernale, il Fast Track si concentra su una selezione di destinazioni particolarmente adatte per il periodo che va da dicembre a marzo. In America sono disponibili Barbados, Antigua e Jamaica, mentre per Africa e Oceano Indiano la programmazione comprende Tanzania e Zanzibar, Kenya, Sudafrica e Mauritius, oltre alle Maldive, disponibili nei mesi di gennaio e febbraio.

Completa la proposta l’Oriente, con la Thailandia, disponibile sempre da dicembre a marzo.

“Con il Fast Track vogliamo mettere a disposizione delle agenzie uno strumento pratico, che permetta di proporre rapidamente alcune delle destinazioni più richieste dell’inverno con una struttura di prodotto chiara e competitiva – prosegue Luca Buonpensiere –. Il nostro obiettivo è affiancarlo con soluzioni più immediate quando il cliente cerca una proposta già definita. È un modo per essere ancora più vicini alle agenzie, lasciando comunque spazio alla personalizzazione”.

Il Fast Track si inserisce così nella strategia di Glamour di affiancare alla propria tradizionale offerta tailor made strumenti sempre più agili per le agenzie di viaggio, mantenendo invariata l’attenzione alla qualità dei servizi e alla costruzione dell’esperienza di viaggio.

Dopo l’appuntamento di Parma, il TTG Travel Experience rappresenta quindi per Glamour una nuova occasione per incontrare le agenzie, presentare i prodotti della stagione invernale e raccogliere indicazioni dal mercato, in vista di un periodo delle festività affrontato con fiducia e con una proposta che spazia dai Caraibi all’Africa, dall’Oceano Indiano all’Oriente, fino alla Grande Mela.