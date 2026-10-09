Manfredonia – “A scuola con legalità” Grande successo dell’Associazione Argos Forze di Polizia

Progetto “A Scuola con Legalità”, tappa a Manfredonia

Sicurezza e stop al bullismo alla “Don Milani Uno+Maiorano” e presso la Lega Navale Sez. Manfredonia



Doppio appuntamento a Manfredonia per l’Associazione Argos Forze di Polizia nell’ambito del progetto a Scuola con Legalità, nel pomerriggio del 6 ottobre presso la sede della Lega Navale di Manfredonia, alla presenza del presidente Lorenzo Di Candia, del vicepresidente Salvatore Guglielmi, il segretario Luigi Olivieri e con la partecipazione degli allievi dell’asd Nuoto Manfredonia con la presenza del presidente Silvia Di Giorgio. Presenti all’incontro la Guardia di Finanza esattamente la compagnia di Manfredonia sez. Cinofili con il comandante Mar. C Nicola Citro, App.sc. qs Michele Ferrantino i quali hanno simulato un’intervento di prevenzione di sostanze stupefacenti e la Sezione Operativa Navale di Manfredonia con il Lgt. Nicola D’angelo con il Mar. O Manuela Musumeci, i quali hanno illustrato le attività istituzionali, operative anche con l’ausilio di filmati.

Il 7 ottobre l’Associazione Argos Forze di Polizia ha incontrato la scuola primaria di secondo grado dell’istituto comprensivo “Don Milani Uno+Maiorano” per una lezione di educazione alla legalità sui temi della sicurezza e del contrasto al bullismo e al cyberbullismo, al seguito della presidenza nazionale Argos: Laura Barbaliscia, Valter D’Errico, Francesco Lenti, Antonio Andidero, Andrea Cannistraci, Andrea Fellegara e Daniele Marasco.

Nell’occasione è stato proiettato un cortometraggio dal titolo le cose che non si vedono con la regia di Angelo Bottone in presenza, giovane già testimonial dell’associazione nelle attività informative formative di contrasto al bullismo, regista quattordicenne anche lui vittima di bullismo. Presente l’Arma dei Carabinieri della Stazione di Manfredonia, i quali hanno portato i saluti del Comandante provinciale di Foggia Colonnello Giovanni Capone.

Nella seconda parte il supporto della Guardia di Finanza, Sezione Operativa Navale di Manfredonia con il Cap. Filippo Montalto il Mar O Paolo Lupo, Fin Michela Di Sabatino Compagnia di Manfredonia reparto Cinofili, Mar. C Nicola Citro, Brig. Michele Sergio Cagnano, App. Sc. QS Marco Espsito.



A seguire la delegazione di ARGOS è stata ricevuta a Palazzo di Città dal sindaco di Manfredonia La Marca. Nel corso dell’incontro istituzionale, al sindaco, l’Associazione Argos rappresentata dal presidente, vicepresidente nazionale, (Gianluca Guerrisi, Fausto Zilli e il coordinatore regionale Lazio Antonio Andidero), è stata conferita un importante riconoscimento: la Palma D’Argento, corredata da medaglia con nastrino tricolore, volta ad evidenziare l’impegno profuso in attività istituzionali.

Il prestigioso riconoscimento è stato conferito anche all’assessora alla Cultura del comune di Manfredonia Maria Teresa Valente.

“Siamo onorati di questo riconoscimento ricevuto dai vertici dell’Associazione Argos “– ha detto il sindaco La Marca – ” per noi uno stimolo a continuare ancora con più forza il nostro mandato di governo comunale” – ha concluso il sindaco. L’Associazione ARGOS ha ringraziato il sindaco la giunta per l’ospitalità ricevuta.

Alla fine sono stati consegnati dei riconoscimenti alla dirigente scolastica Miriam Totaro, alla professoressa Silvia Di Giorgio, ai militari della Guardia di Finanza e dei Carabinieri presenti.

La mattinata si è conclusa presso il plesso Don Milani Uno+Maiorano delle classi di primo grado dove i Clown Smile del dipartimento nazionali attività sociali dell’Associazione ARGOS (Dott. Macchietta, Dott. Pasticcio e Dott.ssa Lisciabarba) hanno consegnato oltre 500 gadget di gioco.