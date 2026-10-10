 LIONI (AV) – PRENDE A MARTELLATE IL FRATELLO: 60ENNE ARRESTATO DAI CARABINIERI 

I Carabinieri della Stazione di Lioni hanno arrestato un 60enne del posto, già noto alle Forze dell’Ordine, ritenuto responsabile di tentato omicidio.

L’intervento è scattato nella serata di ieri, a seguito di segnalazione pervenuta al “112” da parte di un cittadino che aveva riferito di una lite in corso in Piazza della Vittoria.

Secondo una prima ricostruzione dei Carabinieri della Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi, poco prima, in un bar di quel centro e per cause ancora da accertare, l’uomo avrebbe colpito il fratello maggiore alla testa e al volto con un martello.

Il ferito è stato soccorso dal personale sanitario del 118 e trasportato presso l’ospedale “Moscati” di Avellino.

Le ricerche avviate nell’immediatezza, hanno consentito ai militari dell’Arma di rintracciare il presunto aggressore presso la propria abitazione.

D’intesa con la Procura della Repubblica di Avellino, il 60enne è stato associato alla Casa circondariale di Bellizzi Irpino.

L’arrestato è persona sottoposta a indagini e, pertanto, presunta innocente fino a sentenza definitiva.