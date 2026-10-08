Mussolini-Maritato (FI): “Ex Borghetto degli Artigiani: da Gualtieri promesse da campagna elettorale e zero fatti”

“È inaccettabile che l’ex Borghetto degli Artigiani, un’area di 1,5 ettari sbandierata come il futuro fiore all’occhiello del territorio, sia ridotta oggi a una landa desolata tra ritardi ingiustificati, assenza di indagini geologiche e un progetto esecutivo che appare ancora un miraggio.
Le rassicurazioni che arrivano da Palazzo Senatorio sul 2027 non convincono affatto e suonano come la solita propaganda a ridosso delle scadenze elettorali, mentre i cittadini continuano a fare i conti con l’abbandono e una totale mancanza di programmazione ambientale.
Chiediamo trasparenza immediata sui tempi, sui costi e sulla reale fattibilità dell’opera, evitando passerelle e inaugurazioni di facciata che lasciano il tempo che trovano”.
Lo dichiarano, in una nota, gli esponenti di Forza Italia Rachele Mussolini, capogruppo in Campidoglio e Michel Emi Maritato.