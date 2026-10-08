Polizia Locale, le modalità per il rilascio del permesso di sosta per residenti e domiciliati nel centro storico e nelle aree limitrofe

La Polizia Locale del Comune di Rieti comunica che, i residenti e domiciliati nel Centro Storico della Città e nelle aree limitrofe, specificate nella Determinazione Dirigenziale n.2964 del 22/10/2025, possono richiedere il permesso di sosta inviando una mail all’indirizzo info@a-j.it
Il richiedente riceverà in risposta alla mail un modello da compilare, indicante anche gli allegati e gli estremi per effettuare il pagamento di 10,00 €. Al ricevimento della documentazione completa verrà trasmessa una mail di autorizzazione alla sosta provvisoria, da esporre all’interno del veicolo.
Una successiva comunicazione darà poi conferma del rilascio del contrassegno definitivo che potrà essere ritirato presso gli sportelli della Polizia Locale, negli orari di apertura.
La Polizia Locale ricorda che il contrassegno ha validità triennale ma conscadenza annuale, pertanto entro la data del 15 dicembre di ogni anno, dovrà essere inviata all’indirizzo mail info@a-j.it la conferma della sussistenza del diritto al titolo, pena la scadenza definitiva del contrassegno.
Il permesso non sarà valido nel caso di trasferimento ad altra residenza o perdita dei requisiti. In questi casi, dovrà essere quindi riconsegnato presso gli uffici della Polizia Locale.
Nel caso di cambio di veicolo dovrà essere presentata una nuova richiestaunitamente al pagamento dell’importo di 10,00€, seguendo le stesse modalità di rilascio.
I contrassegni già rilasciati continuano ad essere considerati validi.