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ARRESTATO DALLA POLIZIA DI STATO PREGIUDICATO ,SUL CELLULARE CUSTODIVA ARCHIVIO DIGITALE DEI CARICHI

Non ha avuto il tempo di tentare di disfarsi dello stupefacente stoccato all’interno della propria abitazione domestica, utilizzata come una vera e propria cassaforte organizzata a compartimenti attestati in diversi ambienti dell’immobile e ciascuno dedicato ad una sua specifica funzione.

Nella camera da letto, all’interno di un armadio, tra gli effetti personali, l’uomo arrestato dalla Polizia di Stato custodiva lo stupefacente destinato poi alle operazioni di taglio e confezionamento delle singole dosi.

La cucina, per familiarità rispetto alla destinazione d’uso ordinaria, era, invece, deputata al dosaggio e al confezionamento delle stesse dosi destinate poi alla cessione ai singoli consumatori, allestita con bilance di precisione.

A riservare l’ulteriore sorpresa degli investigatori è stato quanto rinvenuto su un armadio all’interno di una terza camera, dove erano occultate 31 munizioni irregolarmente detenute.

A far scattare la misura restrittiva per il quarantottenne romano, con la contestazione della detenzione di sostanze stupefacenti, nonché la denuncia per detenzione illecita delle munizioni, sono stati gli investigatori del XIV Distretto di PS Primavalle, che,impegnati in una sistemica attività di contrasto al commercio di sostanze psicotrope nella zona di rispettiva competenza, hanno intercettato il soggetto prima che facesse rientro a casa, dopo giorni di appostamenti e pedinamenti.

Avuto il sospetto dell’attività illecita condotta dal soggetto, hanno fatto scattare il blitz, che ha restituito la conferma del quadro indiziario ipotizzato.

L’uomo, dagli approfondimenti esperiti nell’immediatezza dagli agenti, si era anche munito di un sistema di archiviazione digitale tesa a documentare i propri traffici.

Sulla memoria virtuale del suo telefono cellulare, infatti, aveva l’abitudine di memorizzare i luoghi di stoccaggio dello stupefacente all’interno dell’appartamento.

L’attività degli investigatori prosegue al fine di ricostruire i dettagli dell’attività di spaccio, per risalire alla eventuale alla filiera di approvvigionamento, anche attraverso l’analisi dei documenti contabili rinvenuti all’interno dell’appartamento.

L’autorità giudiziaria, all’esito degli adempimenti di rito, ha quindi convalidato l’arresto del ventinovenne partenopeo, bloccato dagli agenti.

Per completezza si precisa che le evidenze informative di investigative tracciate attengono alla fase delle indagini preliminari e che, pertanto, per l’indagato vige il principio di presunzione di innocenza fino ad un eventuale accertamento definitivo con sentenza irrevocabile di condanna.