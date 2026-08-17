Cadenze Letterarie arriva al terzo appuntamento romano venerdì 21 agosto alle 19:30: al Parco Tevere Marconi ingresso libero tra fantasy, Morricone, letture, musica e arte.

Un libro, le musiche di Ennio Morricone, letture dal vivo e arte visiva sulle rive del Tevere. Venerdì 21 agosto, alle 19:30, Cadenze Letterarie torna al Parco Tevere Marconi per il terzo appuntamento della rassegna ospitata da Notti di Cinema. L’ingresso è libero e al centro della serata ci sarà la saga “Diego Del Cerchio” di Nicoletta Caiazzo, con particolare attenzione al volume Diego Del Cerchio nel Settimo Universo.

Per chi cerca un appuntamento culturale nell’ultima parte di agosto a Roma, la proposta mette insieme linguaggi differenti nello stesso spazio: letteratura, interpretazione, musica, cinema e arte visiva.

La novità è soprattutto nel modo in cui il libro verrà portato davanti al pubblico. Non soltanto una conversazione con l’autrice, ma un incontro costruito facendo dialogare la pagina scritta con altri linguaggi.

Nicoletta Caiazzo accompagnerà il pubblico nell’universo narrativo della sua saga. Al centro dell’incontro ci saranno personaggi, atmosfere e suggestioni di Diego Del Cerchio nel Settimo Universo.

A trasformare alcune pagine in voce sarà Francesca Stajano Briganti, attrice e regista, alla quale sono affidate le letture artistiche. È uno degli elementi che caratterizzano la formula della rassegna: il libro resta il punto di partenza, ma la presentazione tradizionale lascia spazio a un racconto costruito anche attraverso interpretazione, immagini e suoni.

Un ruolo importante sarà affidato alla musica. Ezio Natale alla chitarra e Valentina Spagnolo al pianoforte accompagneranno la serata attraverso un percorso dedicato alle celebri composizioni di Ennio Morricone.

Le atmosfere del Maestro del cinema italiano entreranno così nel dialogo tra il libro e le letture, creando un collegamento naturale con la cornice di Notti di Cinema. Non un semplice accompagnamento musicale, dunque, ma uno dei linguaggi attraverso i quali verrà costruita la serata.

Accanto alla parola e alla musica troverà spazio anche l’arte visiva, affidata al maestro Salvatore Fazio. Il suo contributo aggiungerà il linguaggio dell’immagine a un incontro che punta proprio sulla contaminazione tra differenti forme espressive.

A presentare e condurre l’appuntamento sarà Dino Tropea, ideatore e curatore di Cadenze Letterarie, con il compito di costruire il filo narrativo tra i diversi interventi.

Il percorso realizzato al Parco Tevere Marconi è stato possibile anche grazie all’ospitalità dell’Arena Marconi e allo spazio riservato alla rassegna all’interno di Notti di Cinema. Dino Tropea e Cadenze Letterarie rivolgono un ringraziamento a Riccardo Ferrero, regista, sceneggiatore e direttore dell’Arena Marconi, per l’accoglienza, la disponibilità e il sostegno offerti alla rassegna durante questo percorso. Uno spazio che ha consentito a Cadenze Letterarie di portare sul palco, nel corso dell’estate, libri e autori facendoli incontrare con musica, cinema e arte.

Al confronto prenderanno parte anche Sonia Buscemi, psicologa clinica, e Maria Grazia Imbimbo, mental coach ed europrogettista, che porteranno due prospettive sulla dimensione psicologica dell’opera, sui personaggi e sulle suggestioni che attraversano il racconto. A loro si affiancherà Sergio Mingrone, scrittore con un’opera fantasy in corso di pubblicazione: il suo contributo aprirà così anche un confronto sul genere, sulla costruzione di mondi immaginari e sul modo in cui il fantasy può raccontare esperienze, emozioni e conflitti profondamente umani. Tre sguardi diversi che permetteranno di andare oltre la trama di Diego Del Cerchio nel Settimo Universo e di esplorare ciò che una storia fantastica può dire anche della realtà.

Quello del 21 agosto arriva dopo i primi due incontri sul palco di Notti di Cinema e rappresenta il terzo capitolo del percorso estivo di Cadenze sul Tevere.

La cornice è quella del Parco Tevere Marconi, dove la rassegna ha trovato uno spazio per sperimentare una formula diversa dalla tradizionale presentazione letteraria. Il libro resta al centro, ma intorno alla pagina vengono costruiti collegamenti con altre discipline e con pubblici che non necessariamente arrivano all’arena per assistere a un incontro con un autore.

È anche questo uno degli aspetti più interessanti per il territorio: utilizzare uno spazio dell’estate romana non soltanto come luogo di spettacolo, ma come punto d’incontro tra esperienze culturali differenti.

Per Cadenze significa proseguire un percorso romano già raccontato dal Giornale del Lazio. Per il pubblico significa invece avere a disposizione un appuntamento culturale gratuito dopo Ferragosto, quando Roma comincia progressivamente a riprendere il proprio ritmo.

L’appuntamento è fissato per venerdì 21 agosto 2026 alle ore 19:30, al Parco Tevere Marconi – CineVillage Roma. L’ingresso è libero, ma è possibile registrarsi attraverso Eventbrite, così da consentire una migliore organizzazione dell’accoglienza e dei posti disponibili.

Sul palco saranno quindi Nicoletta Caiazzo, Francesca Stajano Briganti, Ezio Natale, Valentina Spagnolo, Salvatore Fazio, Dino Tropea, Sonia Buscemi, Maria Grazia Imbimbo e Sergio Mingrone.

Cadenze Letterarie sul Palco torna il 21 agosto alle 19:30 al Parco Tevere Marconi con Diego Del Cerchio nel Settimo Universo di Nicoletta Caiazzo. Letture di Francesca Stajano Briganti, musiche dal vivo con Ezio Natale e Valentina Spagnolo e arte visiva di Salvatore Fazio. Presenta Dino Tropea.

Dalla pagina alla voce, dalla chitarra al pianoforte, fino all’immagine: Cadenze Letterarie torna sul Tevere provando ancora una volta a trasformare il libro nel punto di partenza di un incontro più ampio.

Per Roma e per chi resterà in città in questi giorni d’agosto, la conseguenza è concreta: venerdì sera ci sarà un nuovo spazio culturale a ingresso libero, dove letteratura, cinema, musica e arte potranno incontrarsi sulle rive del Tevere.