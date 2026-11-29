Roma, 29 novembre – “La revisione delle normative europee e il recente superamento da parte di ANSFISA delle regole nazionali sulla qualificazione stanno trasformando la formazione nel settore ferroviario. L’aumento dell’autonomia concesso alle singole imprese nella gestione dei percorsi formativi porta con sé un rischio concreto: lo smantellamento di un patrimonio identitario fondato sulla conoscenza integrata del sistema e sulla sicurezza – dichiara Pietro Serbassi, Segretario generale della FAST Confsal -. In passato, l’efficienza dell’esercizio ferroviario si basava su una preparazione ad ampio raggio. Macchinisti, regolatori della circolazione e personale di bordo condividevano un linguaggio operativo comune, fondamentale per gestire criticità e anomalie. Oggi, il rischio è che la modulazione della formazione sulle sole esigenze della singola azienda porti a competenze troppo specifiche e frammentate, ostacolando il coordinamento tra operatori diversi sulla stessa rete. Mentre strumenti trasversali come la prassi UNI/PdR 189:2026 provano a proporre criteri omogenei su base volontaria, emerge la necessità di ripristinare moduli di addestramento congiunto per scenari di crisi, dal guasto in linea al primo soccorso a bordo. In questo scenario, la contrattazione collettiva di settore (CCNL Mobilità/Attività Ferroviarie) mantiene un ruolo centrale. Solo una regia contrattuale unitaria – conclude Serbassi -può garantire tempi adeguati di formazione, parità di requisiti di sicurezza e il riconoscimento della professionalità dei lavoratori, evitando che la flessibilità aziendale comprometta la visione d’insieme del sistema ferrovie”.

📢 Rimani aggiornato in tempo reale sulle notizie del Lazio! 📲 Iscriviti al Canale Telegram GDL