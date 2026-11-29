

Dalle luminarie che impreziosiscono le strade agli appuntamenti per il Capodanno, la Città del Giglio offre tante occasioni per vivere un soggiorno tra arte, cultura e atmosfere natalizie

Con l’arrivo del Natale, Firenze si prepara a vivere uno dei periodi più suggestivi dell’anno, tra luminarie, mercatini, spettacoli e iniziative culturali che accompagnano la città fino ai festeggiamenti per il nuovo anno. Dal centro storico alle colline che la circondano, le festività diventano un’occasione speciale per ammirarne i luoghi iconici e riscoprire le tradizioni locali. Per chi desidera trascorrere le feste in un’atmosfera di charme, l’FH55 Hotel Villa Fiesole propone due pacchetti speciali che comprendono, tra gli altri momenti del soggiorno, il pranzo di Natale e il cenone di Capodanno presso il Ristorante Serrae Villa Fiesole, dove la cucina dello chef Antonello Sardi si accompagna a un ambiente raffinato e a una suggestiva vista panoramica sulla città.

Quando le giornate si accorciano e le prime luci del Natale iniziano a disegnare nuovi scenari tra le vie del centro storico, Firenze rivela uno dei suoi volti più suggestivi. La città del Rinascimento si veste di un’atmosfera speciale, fatta di riflessi dorati sulle facciate dei palazzi, piazze scintillanti e profumi che richiamano i ricordi più belli delle feste. È il momento ideale per concedersi una pausa, lasciarsi guidare dalla curiosità e riscoprire la città con uno sguardo diverso. Le luminarie, gli alberi decorati, il profumo delle caldarroste e le installazioni luminose accompagnano le passeggiate, trasformando anche gli itinerari più classici in un’esperienza da vivere con meraviglia. A rendere ancora più suggestivo il periodo contribuisce il Florence Lights Up, il progetto che valorizza monumenti e piazze attraverso scenografie e proiezioni luminose capaci di trasformare le architetture storiche in racconti visivi: ogni monumento diventa cosi interprete di un racconto, dando vita ad un dialogo tra arte, luce e memoria, in cui il patrimonio storico della città incontra i nuovi linguaggi visivi. Ponte Vecchio, Palazzo Vecchio, Piazza della Signoria diventano protagonisti: dopo il tramonto, le superfici degli edifici si animano di nuove sfumature e il patrimonio storico fiorentino acquista una dimensione quasi teatrale, capace di sorprendere anche chi conosce già la città. La magia delle feste si estende anche nelle piazze, dove gli alberi di Natale diventano punti d’incontro e scenari perfetti per respirare l’atmosfera delle celebrazioni: a partire dall’8 dicembre, il calendario natalizio entra nel vivo, tra decorazioni, luci e occasioni per vivere il centro storico nelle ore serali. Tra le attrazioni del periodo, spicca il villaggio invernale alla Fortezza da Basso, conosciuto come Florence on Ice, con la ruota panoramica e la pista di pattinaggio sul ghiaccio. Due occasioni per vivere Firenze da prospettive differenti: dall’alto, lasciandosi conquistare dal panorama urbano, oppure scivolando sul ghiaccio tra musica, allegria e momenti da condividere con amici e famiglia.

Accanto alle attrazioni, i mercatini natalizi rappresentano un appuntamento irrinunciabile per chi ama curiosare tra bancarelle, creazioni artigianali e idee regalo originali. Tra gli appuntamenti in programma c’è la Fierucola di Natale, prevista per domenica 20 dicembre in Piazza Ognissanti dalle 9:00 alle 19:00. La manifestazione valorizza prodotti naturali, artigianato e lavorazioni attente alla sostenibilità, offrendo l’opportunità di scoprire produzioni locali, incontrare piccoli artigiani e scegliere doni realizzati con cura. Un modo per avvicinarsi alle tradizioni del territorio e ritrovare il piacere di un Natale fatto anche di gesti semplici, autenticità e attenzione alle cose belle. Passeggiare tra le vie del centro storico, alternando le grandi piazze alle botteghe artigiane e alle soste nei caffè, significa entrare in contatto con l’anima più autentica di Firenze. Il calendario delle celebrazioni raggiunge uno dei suoi momenti più attesi la notte di San Silvestro, quando la città si prepara a salutare il 2026 e ad accogliere il 2027 con una serata all’insegna della musica e dell’allegria. Il programma coinvolge diverse piazze del centro storico, con appuntamenti musicali pensati per accontentare pubblici differenti: piazza Santa Croce ospiterà il grande evento musicale, Piazza Santissima Annunziata sarà dedicata alle sonorità gospel, mentre piazza del Carmine accoglierà il jazz. In piazza della Signoria, il conto alla rovescia accompagnerà l’attesa della mezzanotte in una cornice monumentale di straordinaria bellezza, dove l’emozione del nuovo inizio si intreccia con la storia della città. Nella notte di Capodanno, Piazzale Michelangelo offre un punto panoramico da cui ammirare i fuochi d’artificio che illuminano il cielo sopra la città, regalando uno scenario emozionante per salutare l’anno che si conclude.

Una formula diffusa, quella del Capodanno fiorentino, che permette di attraversare la città seguendo la musica, fermandosi nelle piazze e lasciandosi sorprendere dall’atmosfera di festa che invade ogni angolo: Firenze diventa il palcoscenico di una notte in cui la bellezza si unisce all’attesa, alla gioia e alla voglia di cominciare il nuovo anno con entusiasmo.

Per completare l’esperienza e trasformare le festività in una vera vacanza, l’FH55 Hotel Villa Fiesole, propone pacchetti speciali dedicati al Natale e al Capodanno. Situato sulle colline toscane, in una posizione privilegiata con vista su Firenze, l’hotel offre un rifugio elegante ed accogliente e la presenza di un ristorante interno permette di fare colazione, pranzare e cenare restando sempre nella struttura.

Il Pacchetto di Natale comprende:

uno o più pernottamenti:

prima colazione giornaliera a buffet;

Pranzo di Natale presso il ristorante Serrae Villa Fiesole 1 Stella Michelin situato all’interno dell’FH55 Hotel Villa Fiesole..

Prezzo del pacchetto in camera doppia (2 persone) a partire da Euro 622,00

Valido dal 21 dicembre 2026 al 27 dicembre 2027

Il Pacchetto di Capodanno comprende:

uno o più pernottamenti:

prima colazione giornaliera a buffet;

Cenone di Capodanno del 31 dicembre presso il ristorante Serrae Villa Fiesole 1 Stella Michelin:

presso il ristorante Serrae Villa Fiesole 1 Stella Michelin: omaggio di benvenuto in camera all’arrivo.

Prezzo del pacchetto in camera doppia (2 persone) a partire da Euro 1.076,00

Valida dal 27 dicembre 2026 al 3 gennaio 2027

Due occasioni per celebrare le ricorrenze attraverso un’esperienza gastronomica ricercata, in cui la cura dell’accoglienza e la cucina d’autore accompagnano il piacere di ritrovarsi a tavola.

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