

A Venezia, al Ristorante Corte Sconta, il vino diventa un racconto fatto di curiosità, intuizioni e incontri. Con oltre vent’anni di esperienza nel settore, Canella conquista gli ospiti con una personalità eclettica e un approccio alla degustazione lontano dai rituali troppo formali

C’è chi sceglie il vino partendo da un’etichetta prestigiosa, chi si affida al territorio e chi, invece, preferisce lasciarsi sorprendere. È proprio a quest’ultimo tipo di curiosità che Alberto Canella, sommelier del Ristorante Corte Sconta di Venezia, sa dare soddisfazione. Con il suo carattere eclettico, la capacità di dialogare con gli ospiti e una conoscenza del mondo enologico maturata in oltre vent’anni di attività, Canella ha fatto della sala un luogo di scoperta, dove la scelta di una bottiglia non è mai un esercizio di competenza, ma un piacere da condividere. Un’esperienza che accompagna la cucina del ristorante, appena riconfermato nella Guida Michelin 2027 e inserito nella nuova Guida dei Ristoranti Falstaff 2027.

Nato in Veneto nel 1970, si avvicina al mondo del vino durante gli studi in Scienze Politiche all’Università di Trieste, a metà degli anni Novanta. Si forma come sommelier AIS, intraprende il percorso WSET e nel 2006 completa il Master in Cultura del Cibo patrocinato dall’Università Ca’ Foscari di Venezia. Dopo le prime esperienze nel settore, lavora per diverse aziende vinicole in Friuli, Veneto, Puglia e Toscana, conoscendo il vino da una prospettiva ampia, che comprende il prodotto, il mercato e le dinamiche aziendali.

La lunga esperienza maturata dall’altra parte della bottiglia, la scelta di tornare alla sala rappresenta un cambio di prospettiva, ma soprattutto un ritorno alla dimensione più autentica della sua passione: il rapporto diretto con le persone. Oggi, al Corte Sconta, storico ristorante nel sestiere di Castello, porta questa esperienza in un contesto che gli permette di esprimere pienamente la propria personalità. Qui il vino si racconta senza formalismi e senza lezioni impartite dall’alto. È proprio questo approccio libero e curioso a rendere riconoscibile il suo modo di raccontare il vino, la capacità di entrare in sintonia con il cliente, comprenderne i gusti, coglierne la curiosità e, quando possibile, suggerire qualcosa di inaspettato. Un modo di interpretare il ruolo del sommelier che gli è valso un particolare apprezzamento da parte degli ospiti.

A dare spazio a questa sensibilità contribuisce anche la Carta dei Vini del Corte Sconta, curata da Nicolò Lazzari, socio del ristorante, una selezione ampia e articolata che trova nel Nord-Est e nell’Adriatico il proprio punto di partenza, per poi attraversare l’Italia e raggiungere alcuni dei più interessanti territori vitivinicoli europei.

Accanto alle grandi denominazioni e alle etichette più conosciute, trovano spazio piccoli produttori, vitigni autoctoni e interpretazioni meno convenzionali. Dal Friulano e dalla Ribolla Gialla del Collio alla Dorona di Venezia, dal Timorasso piemontese al Teroldego trentino, fino ai vini della Slovenia, dell’Austria, della Germania e della Grecia, la selezione offre un panorama che invita ad andare oltre le scelte abituali.

Non mancano proposte capaci di incuriosire anche i palati più esperti: un Pineau d’Aunis della Loira servito fresco, un Pinot Grigio Orange della Germania, un Moscato Giallo veneto dalle note originali o una Dorona frizzante, vitigno profondamente legato alla tradizione viticola veneziana. Accanto a queste interpretazioni convivono Champagne di prestigio, grandi Borgogna, Barolo, Barbaresco e Amarone di diverse annate, in un equilibrio tra ricerca, territorialità e grandi classici.

Una varietà che si ritrova anche nella proposta al calice, pensata per consentire agli ospiti di esplorare etichette e territori differenti senza necessariamente scegliere un’intera bottiglia.

Per Alberto Canella, del resto, il valore di un vino non si esaurisce nel nome del produttore o nella sua notorietà. Conta la storia che porta con sé, il carattere che esprime e, soprattutto, la capacità di creare un incontro felice con il piatto e con chi lo sta degustando. È questa libertà di interpretazione, unita a una competenza costruita negli anni e a una naturale predisposizione al dialogo, a rendere il suo servizio riconoscibile.

In una Venezia fatta di calli, corti nascoste e indirizzi da scoprire, anche il vino diventa così un piccolo viaggio: guidato da un sommelier che conosce molte strade, ma non ha paura di imboccarne una nuova.

Corte Sconta detta Arcana

Nato nel 1980 e situato nel sestiere di Castello, Corte Sconta è uno storico indirizzo della ristorazione veneziana, conosciuto per il suo legame con la cucina della città e con l’atmosfera autentica di una Venezia lontana dai percorsi più convenzionali. Il ristorante si apre su un giardino raccolto, protetto da un antico pergolato sul quale cresce una vite risalente al 1883, e conserva ancora oggi quella dimensione intima e suggestiva che caratterizza questo angolo di Castello.

Il nome completo Corte Sconta detta Arcana, espressione della tradizione veneziana che richiama una corte nascosta e misteriosa, trova un particolare legame con l’universo di Hugo Pratt e con il mondo di Corto Maltese. Corte Sconta detta Arcana è infatti il titolo di un’avventura di Corto Maltese, creata da Pratt prima della nascita del ristorante. Lo stesso Pratt frequentò successivamente Corte Sconta, creando nel tempo un legame autentico tra il locale e l’immaginario del celebre autore e del suo personaggio.

Un legame che oggi rappresenta una parte importante dell’identità del ristorante e offre una chiave narrativa particolarmente significativa per il nuovo percorso: quella del viaggio, della scoperta e dell’incontro tra luoghi e culture, temi profondamente presenti nell’universo di Corto Maltese.

Ma quella dimensione nascosta e raccolta non rappresenta un punto di arrivo: è il punto di partenza di un viaggio. Proprio come le avventure di Corto Maltese, anche la cucina di Corte Sconta vuole partire da Venezia per guardare oltre la laguna, attraversando idealmente luoghi, culture e tradizioni attraverso i sapori. Oggi il ristorante conserva questo patrimonio e lo utilizza come punto di partenza per una nuova filosofia: una cucina veneziana profondamente legata al territorio, ma aperta alla contemporaneità, dove tradizione, ricerca, materia prima, vino, design e ospitalità concorrono alla costruzione di un’esperienza gastronomica più completa. Evolvere senza perdere l’anima. Venezia rimane il punto di partenza, la tradizione la radice, mentre la contemporaneità diventa lo strumento attraverso cui raccontare la città e, al tempo stesso, intraprendere un viaggio verso il mondo. Perché a Corte Sconta ogni esperienza può diventare una rotta e ogni piatto una tappa di un viaggio attraverso i sapori.

Orari: aperto da martedì a domenica; pranzo 12.30-14.00, cena 19.00-22.00. L’apertura del giardino interno è stagionale e dipende dalle condizioni meteorologiche. Chiusura: lunedì.

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