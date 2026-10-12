Tensione sull’Asse Washington-Mosca-Kiev: l’Annuncio di Trump Sulla Tregua Energetica Si Scontra con i Raid Sul Campo

La diplomazia internazionale torna ad attraversare ore di profonda incertezza dopo le recenti dichiarazioni della Casa Bianca sul conflitto in Ucraina. L’annuncio da parte del presidente statunitense Donald Trump circa l’entrata in vigore immediata di un “cessate il fuoco energetico” tra Russia e Ucraina ha innescato un’immediata sequenza di smentite, accuse incrociate e attacchi militari sul campo, evidenziando le profonde spaccature operative tra le parti.

L’Annuncio della Casa Bianca e la Reazione di Kiev

Attraverso i propri canali social, Donald Trump ha proclamato che Mosca e Kiev avrebbero concordato uno stop agli attacchi diretti alle infrastrutture energetiche e petrolifere, esortando entrambi i contendenti a rispettare l’intesa.

Tuttavia, la reazione del presidente ucraino Volodymyr Zelensky e dei vertici diplomatici di Kiev è stata di totale sorpresa. Zelensky ha precisato di non essere stato informato preventivamente di alcun accordo vincolante, ribadendo che l’Ucraina rimane pronta a interrompere i raid sulle raffinerie e sulle reti elettriche solo a patto di una reale e verificabile reciprocità da parte russa.

Poche ore dopo le esternazioni di Washington, le autorità ucraine hanno denunciato nuovi bombardamenti russi contro centrali e impianti elettrici nella regione di Kharkiv e nell’area di Kiev, indicando come la presunta tregua sia stata di fatto violata ancor prima di nascere.

La Posizione di Mosca e le Critiche all’Europa

Da parte sua, la dirigenza russa ha smentito di aver sottoscritto un accordo operativo immediato nei termini illustrati dagli Stati Uniti. Al contempo, la diplomazia del Cremlino ha alzato il tiro nei confronti dei Paesi europei:

Accuse di escalation: Mosca accusa l’Unione Europea e il Regno Unito di alimentare volutamente il prosieguo del conflitto attraverso la continua fornitura di armamenti e il sostegno politico a Kiev.

Mosca accusa l’Unione Europea e il Regno Unito di alimentare volutamente il prosieguo del conflitto attraverso la continua fornitura di armamenti e il sostegno politico a Kiev. Pressioni politiche: L’amministrazione russa sostiene che le cancellerie europee stiano ostacolando i tentativi di mediazione intrapresi da Washington per giungere a una de-escalation rapida.

La Pressione Statunitense e il Nodo delle Elezioni

Il corto circuito comunicativo sulla tregua energetica si inserisce in una fase di forte pressione politica da parte dell’amministrazione Trump nei confronti della leadership di Kiev. Negli ultimi interventi, la Casa Bianca ha sollecitato l’Ucraina a valutare il ritorno alle urne per lo svolgimento di nuove elezioni presidenziali.

Zelensky ha aperto alla possibilità di organizzare la consultazione elettorale, ponendo però una condizione precisa: la garanzia da parte di Mosca di un cessate il fuoco totale e incondizionato per un periodo di almeno 60 giorni, così da permettere lo svolgimento sicuro del voto su tutto il territorio nazionale.