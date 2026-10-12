Energia e Competitività: Meloni Mette nel Mirino i Vincoli Ue e Difende le Imprese Italiane

Intervenendo nel corso di un appuntamento istituzionale ed economico di rilievo, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha affrontato uno dei nodi più critici per il sistema produttivo nazionale: il costo dell’energia e la necessità di riforme strutturali. Un passaggio netto, in cui la premier ha puntato il dito contro alcuni meccanismi comunitari ritenuti penalizzanti per il tessuto imprenditoriale, ribadendo che la posizione dell’Italia in Europa deve fondarsi sulla tutela dell’interesse nazionale e non su un’adesione acritica.

Il Nodo Energetico e la Difesa del Tessuto Produttivo

Secondo la linea espressa dal governo, l’attuale impatto dei costi energetici rischia di compromettere irreparabilmente la competitività delle aziende italiane sui mercati internazionali.

Risposte Strutturali, non Misure Tattiche: Per la premier non bastano interventi tampone o sussidi temporanei; occorre intervenire alla radice del problema per abbassare stabilmente le tariffe energetiche per le industrie.

Per la premier non bastano interventi tampone o sussidi temporanei; occorre intervenire alla radice del problema per abbassare stabilmente le tariffe energetiche per le industrie. Critica ai Meccanismi Comunitari: Alcune regole e impostazioni normative adottate a livello europeo finiscono per produrre effetti distorsivi, zavorrando la produzione industriale rispetto ai concorrenti extra-UE.

Alcune regole e impostazioni normative adottate a livello europeo finiscono per produrre effetti distorsivi, zavorrando la produzione industriale rispetto ai concorrenti extra-UE. Il Ruolo dell’Italia nell’Unione: «L’Italia non è nell’Ue per dire sempre di sì», ha sottolineato Meloni, tracciando il perimetro di un confronto europeo basato su un dialogo fermo, orientato a correggere le storture legislative che danneggiano l’economia reale del Paese.

Verso i Tavoli Europei

Le parole della presidente del Consiglio arrivano in un momento cruciale di interlocuzione con Bruxelles e con gli altri leader comunitari, focalizzato sulla flessibilità dei bilanci, sulla semplificazione delle regole e sulla salvaguardia della base industriale del continente in vista dei prossimi appuntamenti del Consiglio Europeo.