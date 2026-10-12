Stagione Influenza: Parte la Campagna Vaccinale. Precedenza alle Categorie Protette, da Novembre Apertura Generale

Con l’arrivo dell’autunno prende ufficialmente il via la campagna di vaccinazione antinfluenzale, uno strumento fondamentale di prevenzione per ridurre complicazioni e ricoveri. Il piano sanitario segue una precisa scaletta temporale: la prima fase è interamente dedicata alla messa in sicurezza dei soggetti fragili e delle categorie esposte a maggior rischio, mentre tra la prima e la seconda metà di novembre le somministrazioni verranno estese a tutta la popolazione interessata.

Fase 1: La priorità ai soggetti a rischio e ai servizi essenziali

Nella fase iniziale, la somministrazione del vaccino è offerta gratuitamente e in via prioritaria alle fasce di popolazione più vulnerabili e a chi svolge mansioni di pubblica utilità:

Persone fragili e Over 60: Anziani, soggetti affetti da patologie croniche (diabete, disturbi cardiaci o respiratori, deficit immunitari) e residenti nelle strutture di lungodegenza.

Anziani, soggetti affetti da patologie croniche (diabete, disturbi cardiaci o respiratori, deficit immunitari) e residenti nelle strutture di lungodegenza. Bambini e donne in gravidanza: Minori nella fascia d’età compresa tra 6 mesi e 6 anni e donne in stato di gravidanza o nel periodo post-partum.

Minori nella fascia d’età compresa tra 6 mesi e 6 anni e donne in stato di gravidanza o nel periodo post-partum. Operatori sanitari e Caregiver: Personale medico-infermieristico, addetti all’assistenza sociosanitaria e familiari conviventi con persone ad alta fragilità.

Personale medico-infermieristico, addetti all’assistenza sociosanitaria e familiari conviventi con persone ad alta fragilità. Lavoratori dei servizi pubblici essenziali: Forze dell’ordine, Vigili del Fuoco, personale scolastico e altre categorie impiegate in servizi di primaria utilità collettiva.

Fase 2: Da novembre porte aperte a tutti i cittadini

Una volta messa in sicurezza la platea prioritaria, la campagna vaccinale allargherà il proprio raggio d’azione. Nel corso del mese di novembre (con date specifiche determinate dai singoli calendari regionali), la vaccinazione sarà accessibile alla rimanente popolazione che desideri proteggersi contro i virus di stagione.

Dove e come vaccinarsi

Per prenotare o ricevere la somministrazione, i cittadini possono fare riferimento a diversi canali d’accesso sul territorio:

Medico di Medicina Generale e Pediatra: Rappresentano il principale punto di riferimento per la valutazione dello stato di salute e la somministrazione diretta. Farmacie territoriali aderenti: Offrono un servizio capillare e agevole per la vaccinazione dei cittadini maggiorenni. Centri vaccinali delle ASL / Servizi di Sanità Pubblica: Accessibili tramite i portali di prenotazione regionali dedicati.

I medici ricordano che il periodo ideale per effettuare la vaccinazione va da metà ottobre a fine novembre: in questo modo l’organismo sviluppa la risposta immunitaria necessaria (richiede circa due settimane) per farsi trovare pronto al picco influenzale stimato tra dicembre e febbraio.