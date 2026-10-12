Tensione nel Centrodestra: Tajani Rivendica Milano e Traccia la Rotta di Forza Italia

L’equilibrio all’interno della coalizione di centrodestra si arricchisce di un nuovo capitolo di confronto. Antonio Tajani, segretario nazionale di Forza Italia, manda un messaggio chiaro agli alleati della Lega: il partito azzurro intende esprimere il candidato sindaco per la guida del capoluogo lombardo alle prossime elezioni amministrative.

In un momento di riassetto politico, la partita per la conquista del Comune di Milano diventa un banco di prova fondamentale per verificare i rapporti di forza tra i partner di governo.

La Posizione di Forza Italia

Tajani ha ribadito con fermezza la linea politica del partito, sottolineando la centralità e l’autonomia delle decisioni di Forza Italia:

Centralità su Milano: Il capoluogo milanese rappresenta storicamente il cuore dell’elettorato moderato e liberale. Per questo motivo, Forza Italia ritiene naturale guidare la sfida amministrativa per la successione al Comune.

Il capoluogo milanese rappresenta storicamente il cuore dell’elettorato moderato e liberale. Per questo motivo, Forza Italia ritiene naturale guidare la sfida amministrativa per la successione al Comune. Leadership del Partito: Il segretario azzurro ha rimarcato la propria autorità nell’indirizzare la strategia complessiva, escludendo condizionamenti esterni o cedimenti nei confronti delle pretese degli alleati.

Il segretario azzurro ha rimarcato la propria autorità nell’indirizzare la strategia complessiva, escludendo condizionamenti esterni o cedimenti nei confronti delle pretese degli alleati. Proposta Politica Moderata: L’obiettivo è costruire una candidatura autorevole, capace di intercettare non solo l’elettorato tradizionale di centrodestra, ma anche la vasta platea di elettori moderati e riformisti della società civile milanese.

Il Confronto con la Lega

Dall’altro lato, la Lega ha sempre considerato la Lombardia e Milano un presidio territoriale primario. L’uscita di Tajani apre dunque un tavolo di trattativa complesso all’interno della coalizione, dove la scelta dei candidati nelle grandi città richiederà una sintesi politica e bilanciamenti su scala nazionale.

Nonostante le differenti aspirazioni sui nomi e sulla casella della candidatura milanese, dalla dirigenza azzurra filtra la volontà di proseguire nel dialogo per garantire un’alleanza solida, purché venga riconosciuto il peso e il ruolo guida di Forza Italia nella scelta per Milano.