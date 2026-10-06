Il progetto guidato da Laura Mancini apre il secondo centro nella Capitale, ampliando l’offerta tra estetica avanzata, hair styling e consulenza d’immagine. Alla serata anche Manuela Arcuri, Nadia Rinaldi e Riccardo Mandolini.

Bijoux raddoppia la propria presenza nella Capitale. Il progetto guidato da Laura Mancini ha inaugurato una seconda sede a Roma, in via Zanone di Elea 42, nel cuore di Casal Palocco, ampliando la propria attività con nuovi servizi dedicati all’hair styling e alla consulenza d’immagine.

L’apertura è stata accompagnata da un evento che ha richiamato pubblico e diversi ospiti del mondo dello spettacolo, trasformando l’inaugurazione in un momento di incontro tra beauty, immagine e mondanità. Tra i presenti anche Manuela Arcuri, Nadia Rinaldi e Riccardo Mandolini, che hanno contribuito a dare alla serata una forte impronta glamour.

Il nuovo centro nasce con l’obiettivo di riunire in un unico spazio diverse competenze legate alla cura della persona. Accanto ai trattamenti di estetica avanzata, infatti, la nuova sede introduce un’area dedicata ai capelli e ai servizi di parrucchiere, ampliando così l’offerta già sviluppata da Bijoux.

Un passaggio che segna una fase ulteriore nella crescita del progetto e che punta su un approccio più ampio rispetto al singolo trattamento estetico. L’idea è quella di integrare cura, stile e immagine, offrendo servizi differenti all’interno dello stesso percorso.

Per il settore haircare il centro ha scelto Ascet, linea professionale dedicata alla cura e al trattamento dei capelli, utilizzata nei diversi servizi del salone. Una scelta che inserisce l’hair styling all’interno di una proposta più articolata, nella quale anche il capello diventa parte del lavoro complessivo sull’immagine personale.

Tra le novità della seconda sede c’è anche la collaborazione con Raffaele Crescenzo, consulente d’immagine noto anche per le sue esperienze televisive e radiofoniche. Il suo contributo è orientato alla definizione dello stile e alla comunicazione personale, con particolare attenzione alla costruzione di un’immagine coerente con le caratteristiche e le esigenze della singola cliente.

Alla guida del progetto resta Laura Mancini, che con l’apertura di Casal Palocco consolida il percorso avviato con Bijoux e ne amplia l’impostazione. Il nuovo centro affianca infatti all’estetica avanzata ulteriori servizi che spaziano dal make-up alla cura dei capelli fino alla consulenza d’immagine.

L’inaugurazione ha mostrato anche la volontà di accompagnare questa crescita con una dimensione più pubblica e relazionale. Il red carpet, il backdrop dedicato al brand e la presenza di ospiti e volti conosciuti hanno dato alla giornata il carattere di un vero evento, andando oltre il semplice taglio del nastro.

Un aspetto che riflette anche l’evoluzione del settore beauty, sempre più orientato verso formule integrate nelle quali competenza tecnica, personalizzazione e costruzione dell’immagine tendono a dialogare tra loro.

Con la nuova apertura di Casal Palocco, Bijoux porta quindi a due le proprie sedi romane e amplia il proprio raggio d’azione, puntando su una proposta che unisce estetica, capelli, make-up e consulenza d’immagine.

La nuova sede di via Zanone di Elea 42 entra così nel panorama dei servizi beauty della zona sud della Capitale, con l’obiettivo di intercettare una clientela interessata non soltanto al singolo trattamento, ma a un percorso più completo dedicato alla cura e allo stile personale.

Foto: di Raffaele Crescenzo.