RIETI – SETTE MARESCIALLI IN “TRAINING ON THE JOB” PRESSO LE STAZIONI CARABINIERI DELLA PROVINCIA

Sette Marescialli del 14° Corso Triennale della Scuola Marescialli e Brigadieri di Firenze sono stati accolti questa mattina presso il Comando Provinciale Carabinieri di Rieti per l’avvio del loro tirocinio operativo, denominato “training on the job”. I frequentatori saranno impiegati presso altrettante Stazioni dell’Arma dislocate sul territorio provinciale, a Rieti, Amatrice, Castelnuovo di Farfa, Cittaducale, Leonessa, Passo Corese e Poggio Mirteto. A rivolgere il benvenuto ai giovani militari è stato il Comandante Provinciale Signor Colonnello Valerio Marra. Nel corso dell’incontro istituzionale il Comandante ha sottolineato l’importanza strategica di questa fase del percorso formativo, finalizzata non soltanto alla crescita professionale, ma anche a consolidare il profondo senso di appartenenza all’Istituzione e la dedizione al servizio a favore delle comunità locali in prospettiva di poter comandare anche una Stazione appena terminato il corso. Il Colonnello Marra ha inoltre spiegato l’importanza del ruolo del Maresciallo dei Carabinieri come riferimento per la comunità dove sarà destinato, non solo nelle attività di controllo del territorio ma anche nell’acquisizione di quelle informazioni utili per l’ordine e la sicurezza pubblica. Durante il periodo di addestramento, i Marescialli Allievi affiancheranno il personale già in servizio, partecipando attivamente alle diverse attività operative. Particolare attenzione verrà dedicata al contrasto alla violenza di genere, con specifico riferimento alla normativa sul “Codice Rosso” e all’applicazione dello Prontuario Operativo dell’Arma dei Carabinieri,strumento fondamentale per la gestione immediata e la protezione delle vittime.Per i giovani militari l’esperienza rappresenta un’occasione fondamentale per tradurre in pratica le competenze teoriche acquisite presso la Scuola Marescialli ed il primo concreto confronto con le dinamiche operative sul campo e con quel rapporto di prossimità con la popolazione che da sempre rappresenta un tratto distintivo dell’Arma dei Carabinieri. Al termine dell’incontro, i Marescialli hanno ringraziato il Comandante Provinciale per il benvenuto ricevuto, prima di fare rientro ai rispettivi reparti assegnati, dove continueranno a garantire un quotidiano impegno nello studio e nell’osservazione delle attività istituzionali utile per la loro crescita professionale.