CITTADUCALE: CONTROLLI DEI CARABINIERI IN MATERIA DI DIRITTO DEL LAVORO.

Prosegue senza soluzione di continuità l’attività istituzionale dei Carabinieri del Comando Provinciale di Rieti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Nel corso della giornata di ieri, durante un’attività ispettiva condotta presso un’officina di riparazione veicoli dai militari della Stazione di Cittaducale unitamente ai Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Rieti, sono emerse delle inadempienze spesso causa di infortuni gravi e malattie professionali invalidanti. In particolare, gli accertamenti ispettivi hanno condotto gli operanti ad elevare violazioni amministrative e penali per un importo complessivo superiore a 70.000 euro:

impiego di lavoratori senza averli sottoposti alle previste visite mediche preventive e periodiche di idoneità alla mansione;

omessa valutazione dei rischi aziendali;

mancata informazione e formazione dei lavoratori in merito ai rischi presenti negli ambienti di lavoro, nonché degli addetti alla sicurezza.

I controlli effettuati rientrano in una più ampia e strutturata strategia di vigilanza condotta con regolarità dai Carabinieri del Comando Provinciale di Rieti, con il supporto del reparto specializzato in materia, finalizzata alla prevenzione e al contrasto dello sfruttamento lavorativo e al rafforzamento del rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

L’attività ispettiva proseguirà nei prossimi giorni e interesserà ulteriori contesti produttivi e commerciali della provincia, con l’obiettivo di garantire la tutela dei diritti dei lavoratori e il rispetto delle norme.

Si dà atto, come di consueto, che i procedimenti penali sono ancora nella fase delle indagini preliminari e che eventuali responsabilità penali saranno valutate dall’Autorità Giudiziaria.