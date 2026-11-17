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Nella seduta odierna, il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), presieduto dal Ministro dell’Economia e delle Finanze e Vicepresidente del CIPESS, Giancarlo GIORGETTI, e con la presenza del Segretario del CIPESS, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Alessandro MORELLI, ha adottato, tra l’altro, rilevanti provvedimenti in materia di infrastrutture e di politiche di coesione.

Il Comitato, in materia di infrastrutture, ha autorizzato, a favore della realizzazione del Sistema filoviario per la città di Verona, l’utilizzo di risorse residue non utilizzate per circa 21,6 milioni di euro, rideterminando il contributo statale complessivo di cui alla legge 26 febbraio 1992, n. 211, in circa 113,97 milioni di euro, entro il limite del 60% dei costi totali.

In materia di politiche di coesione, il Comitato ha adottato le seguenti decisioni:

Regione Liguria – Adozione del Programma operativo complementare (POC) 2014-2020 e contestuale riduzione del Piano sviluppo e coesione (PSC) 2014-2020;

FSC 2014-2020 e precedenti: Piano sviluppo e coesione (PSC) Regione Liguria. Attuazione dell’articolo 242, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. FSC 2021-2027. Incremento dell’imputazione programmatica in favore della Regione Liguria;

Regione Umbria – Adozione del Programma operativo complementare (POC) 2014-2020 in attuazione dell’articolo 242, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dell’articolo 48, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91;

FSC 2014 – 2020. Assegnazione di risorse per la realizzazione di infrastrutture di recupero ambientale e di mobilità sostenibile nel Comune di Statte, in provincia di Taranto (articolo 28, comma 4, lettera b), del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50);

Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Modifica del “Programma operativo complementare (POC IC)” in PON “Imprese e competitività” Programmazione 2014-2020 (delibera CIPE n. 10 del 2016);

Regione Piemonte – Atto integrativo all’Accordo per la coesione. Assegnazione di risorse del FSC 2021-2027 ai sensi dell’articolo 1, comma 178, lettera e), della legge n. 178 del 2020 e s.m.i.;

Il Comitato ha, inoltre:

Approvato il Piano di riparto per l’anno 2026 del Fondo di cui all’articolo 1, comma 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144, destinato al cofinanziamento delle attività dei Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici presso le Amministrazioni centrali e regionali (NUVV);

Relativamente alla ricostruzione post sisma Abruzzo 2009, ha approvato il Piano annuale 2026 del settore di ricostruzione edifici pubblici “Istruzione primaria e secondaria” – “Edifici scolastici” della Città dell’Aquila e delle aree colpite dal sisma del 6 aprile 2009 e il finanziamento degli interventi.

Il Comitato ha, infine, udito le seguenti informative: