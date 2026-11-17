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In campo Volanti, Reparto Prevenzione Crimine, Carabinieri e Guardia di Finanza. Identificate 470 persone e verificati 247 veicoli: massima attenzione sugli istituti scolastici dopo gli allarmi bomba e sulle stazioni ferroviarie.

Servizio interforze ad alto impatto a Fara in Sabina e a Poggio Mirteto per il contrasto all’immigrazione irregolare.

Proseguono i servizi straordinari di controllo del territorio della Polizia di Stato disposti dal Questore di Rieti nel corso della settimana appena trascorsa, nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto alla criminalità e di rafforzamento della sicurezza sul territorio provinciale.

I servizi hanno visto l’impiego in città, in più giornate, di pattuglie della Squadra Volante della Questura di Rieti e del Reparto Prevenzione Crimine Lazio impegnate in un’intensa attività di vigilanza, con particolare attenzione ai reati predatori e alle aree maggiormente esposte a fenomeni di illegalità.

Nel corso delle attività sono stati predisposti posti di controllo nei principali punti di accesso alla città oltre che in diverse zone del centro urbano e delle aree periferiche con l’obiettivo di garantire una presenza capillare della Polizia di Stato, monitorare i flussi veicolari e intercettare eventuali situazioni di rischio e persone sospette.

E’ stata prestata particolare attenzione alle sedi degli istituti scolastici in relazione all’emergenza scaturita dagli allarmi bomba nelle scuole.

Nella giornata di mercoledì è stata organizzata anche un’operazione interforze ad alto impatto nei comuni di Fara in Sabina e Poggio Mirteto finalizzata al contrasto dell’immigrazione irregolare e al controllo del territorio.

L’attività ha visto la partecipazione di pattuglie del Posto di Polizia di Passo Corese, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di Finanza, impegnate in controlli congiunti e coordinati con particolare attenzione alle Stazioni FS, alle aree Cotral di Fara Sabina- Montelibretti e di Poggio Mirteto e il polo industriale di Passo Corese.

Complessivamente le pattuglie impegnate nei servizi straordinari e ad alto impatto hanno effettuato 13 posti controllo.

Sono state identificate 470 persone, delle quali 105 di cittadinanza straniera e 26 con pregiudizi di polizia. Sono state controllate 247 autovetture.

All’esito dei servizi di controllo, è stato adottato un decreto di espulsione con Ordine del Questore a lasciare il territorio nazionale nei confronti di un cittadino marocchino non in regola con la normativa in materia di soggiorno ed è stato disposto l’allontanamento dall’Italia per motivi di pericolosità sociale di un cittadino rumeno che aveva da poco finito di scontare una pena per omicidio doloso.

La presenza delle pattuglie sul territorio rappresenta un importante strumento di prossimità utile a intercettare eventuali criticità e a garantire una risposta tempestiva all’esigenza di sicurezza della popolazione.