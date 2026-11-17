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Alla guida del partito regionale nel momento più delicato dell’anno politico, il segretario del Carroccio tiene la barra dritta su fisco, imprese e pensioni. Con il primato nazionale delle tessere in tasca, lavora già alla costruzione delle liste per le prossime amministrative nei capoluoghi, mentre affronta sul piano personale il passaggio in aula per la vicenda del 2021.

di Piero Fusaglia

C’è un lavoro di cucitura quotidiana che raramente conquista le prime pagine dei giornali nazionali, ma che decide la reale tenuta di una forza politica sui territori. Nel Lazio della Lega, questo compito porta oggi il nome e la firma di Davide Bordoni, segretario regionale chiamato a governare una fase di passaggio cruciale, stretta tra le fibrillazioni parlamentari della Legge di Bilancio 2027 e la preparazione della prossima stagione elettorale nei comuni.

Esponente di lungo corso della politica romana e laziale, con alle spalle l’esperienza da assessore e consigliere nelle istituzioni capitoline oltre agli incarichi di governo al fianco del ministro Matteo Salvini, Bordoni interpreta la guida del Carroccio regionale con un approccio pragmatico, lontano dagli eccessi mediatici ma attento agli equilibri interni. Nelle ultime riunioni con i quadri dirigenti — dall’assemblea programmatica al direttivo regionale — ha tracciato una linea netta: difendere l’azione dell’esecutivo e tradurre i provvedimenti economici in risposte concrete per le famiglie e il tessuto produttivo delle cinque province.

Sui tavoli regionali, il segretario rivendica con determinazione i risultati portati a casa sulla tutela del potere d’acquisto, sull’estensione della flat tax fino a 100mila euro per le partite Iva e sulla tenuta del fondo destinato alle pensioni, nonostante il rinvio tecnico delle norme operative su Quota 64 a un decreto collegato. Un messaggio rivolto tanto agli alleati della coalizione alla Pisana quanto ai militanti locali, chiamati a serrare i ranghi in un momento in cui i sondaggi nazionali mostrano una competizione sempre più serrata all’interno dell’area conservatrice.

La vera scommessa di Bordoni si gioca però sul terreno organizzativo. Forte di un primato che vede per il secondo anno consecutivo il Lazio al primo posto in Italia per numero di iscritti al partito, il segretario — in piena sintonia con il responsabile dell’organizzazione Mario Abbruzzese — ha già acceso i motori in vista delle prossime sfide amministrative. L’obiettivo è preparare per tempo candidature credibili e liste competitive nei capoluoghi chiamati alle urne nel 2027, da Frosinone a Rieti fino a Viterbo, costruendo una classe dirigente radicata nei municipi e capace di dialogare anche con il mondo civico.

Il tutto mentre sul fronte personale il segretario regionale si appresta ad affrontare il percorso dibattimentale legato alla vicenda delle cene elettorali risalenti all’estate del 2021 a Ostia, per la quale nei giorni scorsi è arrivato il rinvio a giudizio con l’ipotesi di finanziamento illecito. Un passaggio giudiziario relativo a fatti di cinque anni fa che attende ora il vaglio del processo e che non ha rallentato l’agenda politica del segretario, rimasto saldamente al timone dell’attività sul territorio.

Per Davide Bordoni la sfida dei prossimi mesi sarà dunque quella di trasformare la forza numerica delle tessere in consenso reale nelle urne, dimostrando che la Lega nel Lazio non è più soltanto una presenza di governo, ma una forza politica stabilmente radicata nelle comunità locali.