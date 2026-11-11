Dalla Cina a Roma, un debutto storico: «Il Circo di Torino» porta al Teatro di Documenti la nuova prosa cinese

Una produzione che intreccia memoria, potere e violenza familiare, portando a Roma i linguaggi e le visioni della nuova scena teatrale cinese.

Un circo centenario, ormai prossimo al fallimento, diventa lo scenario di una vicenda familiare attraversata da violenza, sopraffazione e desiderio di emancipazione. Dal 17 al 20 novembre 2026 il Teatro di Documenti ospita «Il Circo di Torino», spettacolo scritto e diretto da Tayo Chen, con Theo Ying, Nova Du e Xinlin Li.

Coprodotta da Shanghai Theatre Academy, Black Goat Studio e Teatro di Documenti, la produzione rappresenta un appuntamento di particolare rilievo nel panorama degli scambi culturali tra Italia e Cina. Nell’anno dell’80° anniversario della Repubblica Italiana e del 40° anniversario dei collegamenti aerei diretti tra i due Paesi, lo spettacolo segna la prima presenza di una produzione cinese originale nella stagione ufficiale del Teatro di Documenti e, per quanto risulta dalle fonti disponibili, la prima rappresentazione a Roma di un’opera di prosa cinese originale.

Il circo come universo umano

La vicenda si sviluppa all’interno di un circo centenario, fragile eredità di un passato destinato a scomparire. Qui il fratello maggiore, segnato dalla violenza subita durante l’infanzia, riproduce le dinamiche di sopraffazione che hanno caratterizzato la propria storia familiare. Il suo potere si esercita attraverso la paura, fino a trasformarsi in una vera e propria prigionia per il fratello minore, che tenta di sottrarsi a quella realtà.

Nel progressivo intrecciarsi di memoria e presente, emerge una verità legata alla morte del padre, sbranato da una tigre, dietro la quale si nasconde un progetto di vendetta accuratamente premeditato.

Il circo assume così una dimensione simbolica: non soltanto luogo dello spettacolo, ma microcosmo nel quale si riflettono le contraddizioni della società e i meccanismi che regolano i rapporti di potere. L’addomesticamento degli animali diventa una suggestiva chiave di lettura della condizione umana, mentre la violenza si rivela un’eredità capace di attraversare le generazioni.

Tra dominio e sottomissione, appartenenza e fuga, «Il Circo di Torino» indaga il confine tra destino e possibilità di scelta. Sul palcoscenico, lo sguardo si posa sugli animali, ma soprattutto sugli uomini, sulle loro fragilità e sulla difficoltà di liberarsi da ciò che li ha formati.

Un dialogo tra culture e linguaggi teatrali

L’approdo dello spettacolo a Roma si inserisce in una storia di incontri artistici tra Italia e Cina che, nel corso del tempo, ha privilegiato soprattutto la tradizione teatrale. Dalla «Missione» di Mei Lanfang del 1935 a «Rhinoceros in Love» di Meng Jinghui, presentato a Torino nel 2014, il teatro cinese ha trovato in Italia occasioni di confronto prevalentemente attraverso le proprie espressioni tradizionali.

Il Circo di Torino» introduce una prospettiva differente, portando all’attenzione del pubblico italiano una produzione originale legata alla nuova drammaturgia cinese. Un progetto che testimonia la vitalità di una generazione di artisti nata dopo il 2000 e interessata a esplorare linguaggi e forme espressive contemporanee.

A guidare il lavoro è Tayo Chen, classe 2001, formatosi alla Communication University of China. Gli interpreti provengono dalla Central Academy of Drama, mentre la produzione coinvolge la Shanghai Theatre Academy. Anche il percorso romano si arricchisce di una dimensione di scambio, grazie alla partecipazione di studenti cinesi delle Accademie di Belle Arti italiane.

Accanto al lavoro drammaturgico e registico di Tayo Chen, lo spettacolo vede in scena Theo Ying, Nova Du e Xinlin Li, giovani interpreti provenienti dalla Central Academy of Drama, una delle principali istituzioni cinesi dedicate alla formazione teatrale. La loro presenza contribuisce a definire l’identità di una produzione che riunisce professionalità e competenze di una generazione di artisti nata dopo il 2000. Un gruppo creativo giovane, espressione di una scena che si confronta con nuove forme narrative e linguaggi contemporanei, portando sul palcoscenico italiano una prospettiva artistica ancora poco conosciuta.

Dalla Cina a Roma: il percorso della produzione

Selezionato nel 2024 da «Migratory Birds 300», nell’ambito dell’Aranya Theater Festival, «Il Circo di Torino» ha intrapreso il proprio percorso nel 2023, collezionando 22 repliche in cinque città cinesi: Pechino, Shanghai, Shenzhen, Suzhou e Hangzhou, e coinvolgendo complessivamente oltre 3.000 spettatori.

Dopo le tappe che ne hanno accompagnato il percorso in Cina, Roma diventa così il primo approdo europeo dello spettacolo. Un’occasione per conoscere una drammaturgia ancora poco rappresentata in Italia e per entrare in contatto con le ricerche di una generazione di artisti che sta contribuendo a ridefinire i linguaggi della scena contemporanea cinese.

Drammaturgia e regia: Tayo Chen

Interpreti: Theo Ying, Nova Du, Xinlin Li

Produzione: Yihuan Chen

Coproduzione: Tenten Lau

Direttore di scena: Iris Pi

Disegno luci: Tianyu Yang

Scenografia: Liuyue Fu

Produzione esecutiva: Shaowei Liu / Yi Ji

Coproduzione: Shanghai Theatre Academy, Black Goat Studio e Teatro di Documenti

Dal 17 al 20 novembre 2026 ore 20.30

Durata: 90 minuti

Biglietti: intero 18 euro, ridotto 12 euro, tessera 3 euro

Teatro di Documenti

via Nicola Zabaglia, 42

00153 Roma

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