Roma,Tre giorni di alta formazione a Extralibera con magistrati, investigatori e accademici. Al via le iscrizioni.

Dal 17 al 19 dicembre si terrà a Roma, presso Extralibera (via Stamira 5), la Winter School antimafia promossa da Libera Lazio con il patrocinio del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Roma Tre: un percorso intensivo di alta formazione rivolto a docenti, studenti, operatori del terzo settore e professionisti. Da oggi sono ufficialmente aperte le iscrizioni, disponibili fino a esaurimento dei 100 posti previsti, inviando una e-mail con nome, cognome e professione all’indirizzo winterschool@libera.it. Il programma dettagliato sarà consultabile a partire da venerdì 27 novembre sulle pagine Facebook di Libera Lazio e dei presidi territoriali della regione. Il coordinamento scientifico dell’iniziativa è affidato a Maurizio Vallone (già Direttore della Dia), al Generale dei Carabinieri Francesco Gosciu (già Capocentro Dia Roma), alla prof.ssa Ilaria Merenda (docente di Diritto penale e Legislazione antimafia presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Roma Tre) e a Riccardo Guido (già consulente della Commissione Parlamentare Antimafia). Nel presentare l’iniziativa, Gianpiero Cioffredi, coreferente di Libera Lazio, e Ilaria Merenda, docente di Diritto penale a Roma Tre, dichiarano: “La Winter School vuole essere uno spazio di approfondimento e confronto rivolto a persone che, attraverso il proprio lavoro, lo studio e l’impegno sociale, possono contribuire alla costruzione di una società più giusta e libera dalla presenza mafiosa. Vogliamo fornire gli strumenti per interpretare e studiare come i poteri criminali si muovono, quali sono i loro affari e interessi e come si infiltrano nel tessuto economico e nei diversi ambiti della vita sociale e collettiva della nostra Regione e del nostro Paese. La lotta alle mafie non può essere affidata soltanto alle aule di tribunale: è una sfida culturale che riguarda tutte e tutti. Per questo investire nella formazione significa costruire gli anticorpi necessari per difendere la democrazia, i diritti e la giustizia sociale”. Nell’arco delle tre giornate si alterneranno magistrati, esponenti delle forze di polizia, docenti universitari e rappresentanti del mondo economico e associativo, portando in aula la propria esperienza investigativa, giudiziaria e di ricerca. Il programma affronterà alcuni dei nodi più attuali del contrasto alla criminalità organizzata: dalle misure di prevenzione all’intelligenza artificiale, dal narcotraffico all’infiltrazione nell’economia legale, fino all’applicazione dell’art. 416-bis e all’evoluzione delle nuove mafie, unendo il rigore giuridico all’analisi delle inchieste nel Lazio.

Hanno assicurato la loro presenza nei diversi panel:

Magistratura e Istituzioni: il Prefetto di Roma Lamberto Giannini, il Consigliere del Csm Marco Bisogni, i Consiglieri della Corte di Cassazione Raffaello Magi e Giambattista Tona, il Procuratore di Viterbo Mario Palazzi, il Procuratore di Frosinone Francesco Minisci, il Procuratore Aggiunto della Dda di Roma Maria Cristina Palaia, il Sostituto Procuratore Nazionale Antimafia Liana Esposito e il Sostituto Procuratore della Dda di Roma Francesco Cascini.

Forze dell’Ordine e Investigazione: il Direttore Centrale per i Servizi Antidroga Lorena Di Galante, il Capo I Reparto della Dia Angela Altamura, il Questore di Latina Marco Martino, il Capo della Squadra Mobile di Roma Gianfranco Minissale, il Capo Centro Operativo della Dia di Roma Col. Christian Angelillo, il Comandante del Gico di Roma Col. Massimiliano Lalli, il Comandante del Reparto Operativo dei Carabinieri di Roma Col. Adolfo Angelosanto e il Capo del II Reparto del Ros Col. Massimiliano D’Angelantonio.

Università, Professioni e Libera: i docenti universitari Nando Dalla Chiesa ed Enzo Ciconte, il Presidente della Camera di Commercio di Roma Lorenzo Tagliavanti, l’amministratore giudiziario Donato Pezzuto, l’avv. Federico Bergaminelli e i copresidenti nazionali di Libera don Luigi Ciotti e Francesca Rispoli.

📢 Rimani aggiornato in tempo reale sulle notizie del Lazio! 📲 Iscriviti al Canale Telegram GDL