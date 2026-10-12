Debora Caprioglio e Fausto Costantini al Vejamo Festival con “Alda Merini – La verità folle”: un’intensa intervista teatrale alla poetessa del Novecento

Domenica 18 ottobre 2026 alle ore 17.00, il Teatro Comunale di Vejano ospita un confronto intimo e toccante che ripercorre le lucide follie, le passioni e i tormenti di Alda Merini.

VEJANO (VT) — Un appuntamento di straordinaria intensità emotiva e valore artistico arricchisce il cartellone del Vejamo Festival: domenica 18 ottobre 2026, alle ore 17.00, il Teatro Comunale di Vejano (Villa Comunale) presenta Alda Merini – La verità folle, scritto e diretto da Fausto Costantini e interpretato da Debora Caprioglio e dallo stesso Fausto Costantini.

Lo spettacolo: un confronto serrato tra verità, poesia e racconto

Strutturato nella forma incalzante e intima dell’intervista teatrale, lo spettacolo crea un dialogo serrato e profondo sul palcoscenico: un intervistatore e la poetessa si confrontano direttamente, portando alla luce la voce autentica, libera e potente di una delle più grandi figure della letteratura italiana del Novecento.

Attraversa l’incalzare delle domande e la forza poetica delle risposte, la drammaturgia ripercorre le tappe fondamentali della vita di Alda Merini. Si svelano così l’amore viscerale, la sofferenza dell’internamento manicomiale e la straordinaria capacità di trasformare il dolore in arte pura e luce universale. Un viaggio emotivo in cui la poesia continua a parlare al presente, raccontando con disarmante autenticità la fragilità e la forza dell’essere umano. Debora Caprioglio e Fausto Costantini restituiscono la complessità di una donna che ha fatto della propria “follia” una sfrontata e luminosa verità.

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