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Debora Caprioglio e Fausto Costantini al Vejamo Festival con “Alda Merini – La verità folle”: un’intensa intervista teatrale alla poetessa del Novecento

CULTURA
Ludovica
Author: Ludovica
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Domenica 18 ottobre 2026 alle ore 17.00, il Teatro Comunale di Vejano ospita un confronto intimo e toccante che ripercorre le lucide follie, le passioni e i tormenti di Alda Merini.

VEJANO (VT) — Un appuntamento di straordinaria intensità emotiva e valore artistico arricchisce il cartellone del Vejamo Festivaldomenica 18 ottobre 2026, alle ore 17.00, il Teatro Comunale di Vejano (Villa Comunale) presenta Alda Merini – La verità folle, scritto e diretto da Fausto Costantini e interpretato da Debora Caprioglio e dallo stesso Fausto Costantini.

Lo spettacolo: un confronto serrato tra verità, poesia e racconto

Strutturato nella forma incalzante e intima dell’intervista teatrale, lo spettacolo crea un dialogo serrato e profondo sul palcoscenico: un intervistatore e la poetessa si confrontano direttamente, portando alla luce la voce autentica, libera e potente di una delle più grandi figure della letteratura italiana del Novecento.

Attraversa l’incalzare delle domande e la forza poetica delle risposte, la drammaturgia ripercorre le tappe fondamentali della vita di Alda Merini. Si svelano così l’amore viscerale, la sofferenza dell’internamento manicomiale e la straordinaria capacità di trasformare il dolore in arte pura e luce universale. Un viaggio emotivo in cui la poesia continua a parlare al presente, raccontando con disarmante autenticità la fragilità e la forza dell’essere umano. Debora Caprioglio e Fausto Costantini restituiscono la complessità di una donna che ha fatto della propria “follia” una sfrontata e luminosa verità.

SCHEDA INFORMATIVA

  • Titolo: Alda Merini – La verità folle
  • Testo e regia: Fausto Costantini
  • Con: Debora Caprioglio e Fausto Costantini
  • Data: Domenica 18 ottobre 2026
  • Orario: Ore 17.00
  • Luogo: Teatro Comunale di Vejano (VT) – Villa Comunale di Vejano
  • Informazioni e prenotazioni: 333.8537695 – teatrovejano@gmail.com
  • Botteghino: Ritiro biglietti presso il botteghino del teatro il giorno dello spettacolo dalle ore 16.00
  • Web: www.teatrovejano.it
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