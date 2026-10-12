SIGET 4.0 vince l’Oscar del FinTech 2026 con TEGIS AI

In occasione della Notte degli Oscar del FinTech, ospitata nella sede di Borsa Italiana a Milano, la startup del risk management territoriale è stata premiata alla 6ª edizione del FinTech Awards Italia

SIGET 4.0 , startup innovativa che impiega l’AI nella digitalizzazione dei Piani di Protezione Civile Comunali, ha ricevuto l’Oscar del FinTech 2026, assegnato dal FinTech Awards Italia alle eccellenze italiane della finanza e della tecnologia. Il premio ha riconosciuto il percorso di una start-up che porta l’innovazione tecnologica, in particolare l’intelligenza artificiale predittiva, nella gestione dei rischi che minacciano territori, famiglie, imprese e organizzazioni.

Promossi da FinTech Awards Italia, gli Oscar del FinTech rappresentano l’evento più autorevole in ambito finanza e tecnologia e consistono in un riconoscimento destinato alle eccellenze italiane in un’ampia gamma di ambiti: dall’AI alla blockchain, dalla cybersecurity all’open banking, fino a InsurTech e PropTech, con attenzione a start-up, PMI e Made in Italy.

Quella del 2026 è stata un’edizione dal forte valore simbolico: dopo cinque edizioni ospitate a Villa Marigola di Lerici, il FinTech Awards Italia è approdato a Milano, a Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana, e la cerimonia è diventata ufficialmente la Notte degli Oscar del FinTech. La serata, aperta dal nuovo Salotto del FinTech, spazio di confronto tra istituzioni, imprese e media, si è svolta sotto l’alto patrocinio del Parlamento europeo, della Commissione europea, del Ministero dell’Economia e delle Finanze, del Ministero delle Imprese e del Made in Italy e, per la prima volta, del Ministero degli Affari Esterie della Cooperazione Internazionale. Dopo il debutto del primo Special Award nella scorsa edizione, quest’anno i riconoscimenti istituiti con i Partner Strategici sono cinque, su dodici premi complessivi.

Insieme a SIGET 4.0, sono state premiate Weltix, Adyen, DEC Energy, CGN Fintech, LX20 Studio Legale, Hystrix, IntiumPay, Namirial e GenerativeBionics. Sul fronte della Creator Economy sono stati premiati Alessandro Cascavilla, miglior comunicatore scientifico FinTech 2026, e Marcello Ascani, miglior business creator 2026.

A SIGET 4.0 è stato assegnato l’Assosoftware Special Award, uno dei cinque Special Award della serata, con la motivazione: “Migliore soluzione AI per la gestione del rischio territoriale e protezione civile”. Il premio è stato ritirato da Romina Boschi, Presidente di SIGET 4.0, e consegnato da Pierfrancesco Angeleri, Presidente di Assosoftware, associazione di cui SIGET 4.0 fa parte.

Nel consegnare il riconoscimento, Angeleri ha sottolineato la centralità del software per tutto il settore FinTech, ricordando che Assosoftware difende le aziende che sviluppano software in Italia e racconta al mondo della politica e all’ecosistema come il software sia un tassello importante. Ha quindi descritto TEGIS AI come un’applicazione estremamente evoluta che, utilizzando l’AI e partendo dai piani di protezione civile comunali, supporta tutto il ciclo dell’emergenza.

Romina Boschi, Presidente di SIGET 4.0, ha così commentato il ricevimento del premio: «Ricevere l’Oscar del FinTech è per noi motivo di grande orgoglio e soddisfazione. Ringrazio Assosoftware e FinTech Awards Italia e lo faccio a nome del nostro team e del mondo della Protezione Civile in cui operiamo da anni, insieme ai Comuni che ogni giorno ci accordano la loro fiducia. Questo riconoscimento premia la direzione che abbiamo scelto: mettere l’intelligenza artificiale al servizio della prevenzione, per passare dalla gestione dell’emergenza alla mitigazione del rischio. Per SIGET 4.0 significa vedere valorizzato un percorso nato dall’esperienza ventennale di TEGIS e dalla ricerca, che trasforma i dati del territorio in informazioni predittive e strumenti operativi a tutela di cittadini, famiglie e imprese. È uno stimolo a continuare a innovare, insieme ai nostri partner e ai nostri clienti».

Che cos’è SIGET 4.0 e il legame con TEGIS

SIGET 4.0, startup specializzata nel risk management territoriale e nata dall’esperienza ventennale della piattaforma TEGIS , sviluppa soluzioni tecnologiche per prevenire, monitorare e gestire rischi ambientali e antropici, come alluvioni, frane, eventi critici e situazioni di emergenza.

TEGIS AI, sviluppato da SIGET 4.0, oggi, è il “motore” di TEGIS24: un ecosistema modulare per ogni scenario di rischio, per la gestione e la comunicazione dell’emergenza, creato con il supporto di partner accademici come Università di Cassino e istituzionali come Invitalia, che ne garantiscono autorevolezza e capacità di impatto su scala nazionale.

TEGIS24 integra GIS, sensoristica IoT, intelligenza artificiale e modelli predittivi per costruire un “gemello digitale” del territorio, valutare i rischi, simulare il cosiddetto effetto domino e supportare le decisioni prima, durante e dopo un’emergenza.

L’attività si rivolge a Comuni, Regioni, enti pubblici e Protezione Civile da un lato, per la sicurezza del territorio e della popolazione, e imprese e organizzazioni dall’altro, per la gestione dei rischi e, nell’immediato futuro, verrà rilasciata una release per la Business Continuity Organizzativa anche definita People Continuity Management dedicata alle organizzazioni. Oggi TEGIS24 serve più di 200 comuni, ha contribuito a mettere in sicurezza 3,2 milioni di abitanti. Tra le tante amministrazioni che l’hanno adottata figurano i Comuni di Amatrice, Anzio, Bari, Brindisi, Campobasso, Catanzaro, Cosenza, Foggia, Priolo Gargallo, Nettuno, Rho, Santa Margherita di Belice, Vibo Valentia.

Con l’Oscar del FinTech 2026, SIGET 4.0 vede così riconosciuto un approccio che unisce intelligenza artificiale, ricerca accademica ed esperienza sul campo per prevenire il rischio prima che diventi emergenza, a tutela dei territori, delle comunità e delle organizzazioni che li vivono.