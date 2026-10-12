I più letti della settimana

Articoli correlati

Franca Spagnolo incanta Vejano: tra arte, ironia e introspezione il successo di “Articolando con l’Anima”

CULTURA
Ludovica
Author: Ludovica
1 min.read

12 Ottobre 2026 – Vejano
Franca Spagnolo conquista il pubblico con un teatro di parola che intreccia arte, riflessione, poesia e comicità.
Un viaggio di un’ora e mezza tra emozioni, personaggi e contraddizioni della vita.

Si può passare dalla profondità di un’opera d’arte a una risata sulla vita quotidiana, per poi ritrovarsi a riflettere su se stessi?
Con “Articolando con l’Anima”, la risposta è arrivata direttamente dal pubblico di Vejano.

In scena, un percorso personale e sorprendente attraversa il mondo dell’arte, della letteratura e dell’esperienza umana.

Le opere di: Ligabue, Edward Hopper, il Cristo Velato, Dante Alighieri, Frida Kahlo, il mito di Medea e Giotto diventano occasioni per interrogarsi sull’identità, sulla comprensione, sul silenzio, sull’invidia e sulla capacità di accettare le proprie contraddizioni.

I grandi personaggi della cultura si incontrano con i pensieri dell’autrice, che li rilegge attraverso uno sguardo libero, intimo e spesso ironico.Un incontro che ha rivelato anche l’altra anima dello spettacolo; dietro la comicità, una voce capace di toccare corde profonde e di creare un legame autentico con chi ascolta.


Perché Articolando con l’Anima non vuole soltanto intrattenere. Vuole lasciare qualcosa.
E forse il senso più autentico del teatro è proprio questo: uscire da una sala con una risata ancora sulle labbra e una domanda nuova dentro di sé.

Articolo precedente
SIGET 4.0 vince l’Oscar del FinTech 2026 con TEGIS AI
SIGET 4.0 vince l’Oscar del FinTech 2026 con TEGIS AI
Articolo successivo
Poggio Moiano, il Nucleo Ispettori Forestali avvia i controlli sui terreni incolti e l’incuria del verde
Poggio Moiano, il Nucleo Ispettori Forestali avvia i controlli sui terreni incolti e l’incuria del verde
Ludovica
Ludovica

I più letti