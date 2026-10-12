Franca Spagnolo incanta Vejano: tra arte, ironia e introspezione il successo di “Articolando con l’Anima”

12 Ottobre 2026 – Vejano

Franca Spagnolo conquista il pubblico con un teatro di parola che intreccia arte, riflessione, poesia e comicità.

Un viaggio di un’ora e mezza tra emozioni, personaggi e contraddizioni della vita.

Si può passare dalla profondità di un’opera d’arte a una risata sulla vita quotidiana, per poi ritrovarsi a riflettere su se stessi?

Con “Articolando con l’Anima”, la risposta è arrivata direttamente dal pubblico di Vejano.

In scena, un percorso personale e sorprendente attraversa il mondo dell’arte, della letteratura e dell’esperienza umana.

Le opere di: Ligabue, Edward Hopper, il Cristo Velato, Dante Alighieri, Frida Kahlo, il mito di Medea e Giotto diventano occasioni per interrogarsi sull’identità, sulla comprensione, sul silenzio, sull’invidia e sulla capacità di accettare le proprie contraddizioni.

I grandi personaggi della cultura si incontrano con i pensieri dell’autrice, che li rilegge attraverso uno sguardo libero, intimo e spesso ironico.Un incontro che ha rivelato anche l’altra anima dello spettacolo; dietro la comicità, una voce capace di toccare corde profonde e di creare un legame autentico con chi ascolta.



Perché Articolando con l’Anima non vuole soltanto intrattenere. Vuole lasciare qualcosa.

E forse il senso più autentico del teatro è proprio questo: uscire da una sala con una risata ancora sulle labbra e una domanda nuova dentro di sé.