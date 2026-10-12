Poggio Moiano, il Nucleo Ispettori Forestali avvia i controlli sui terreni incolti e l’incuria del verde

PAGGIO MOIANO (RIETI) – Prosegue con determinazione l’attività di monitoraggio e tutela ambientale sul territorio sabino. Gli operatori del Nucleo Ispettori Forestali, nell’ambito delle attività di supporto alla Polizia Locale e all’amministrazione comunale di Poggio Moiano, hanno avviato una serie di controlli mirati sullo stato di abbandono e la mancata manutenzione dei terreni incolti private e pubbliche.

L’operazione nasce dall’esigenza di prevenire potenziale degrado ambientale, rischio incendi e problemi igienico-sanitari legati alla proliferazione di vegetazione incontrollata, rovi e sterpaglie a ridosso delle aree abitate e delle vie di comunicazione.

Verifiche e prevenzione dei rischi per il territorio

Gli Ispettori Ambientali e Rurali del Nucleo stanno effettuando sopralluoghi sul territorio comunale per verificare il rispetto delle ordinanze locali relative al decoro urbano e alla pulizia dei fondi agricoli e dei terreni privati.

Tra le principali criticità attenzionate:

Prevenzione Incendi: Rimozione di erba secca, sterpaglie e materiale infiammabile in prossimità di abitazioni e strade.

Rimozione di erba secca, sterpaglie e materiale infiammabile in prossimità di abitazioni e strade. Decoro e Sicurezza: Monitoraggio di siepi e rami sporgenti che limitano la visibilità o intralciano la sede stradale.

Monitoraggio di siepi e rami sporgenti che limitano la visibilità o intralciano la sede stradale. Tutela Igienico-Sanitaria: Ingegno di situazioni di abbandono che potrebbero favorire la presenza di animali nocivi o discariche abusive di rifiuti.

Collaborazione con la cittadinanza e le autorità locali

L’attività del Nucleo Ispettori Forestali si svolge in stretta sinergia con il Comando di Polizia Locale di Poggio Moiano e con il Sindaco. L’obiettivo primario dei controlli non è soltanto sanzionatorio, ma soprattutto preventivo e di sensibilizzazione: informare i proprietari dei terreni sull’importanza di una corretta e periodica manutenzione per la sicurezza dell’intera comunità.

Le operazioni di monitoraggio proseguiranno nei prossimi giorni interessando sia il centro urbano sia le frazioni e le aree periferiche del comune sabino.