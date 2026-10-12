Rome Playing Games Extra. A Roma quattro giorni di gioco, incontri e spettacoli dal vivo

Dopo l’appuntamento di settembre, che ha visto oltre 2.000 partecipanti, più di 50 tavoli, 25 ore di gioco e 15 larp da camera firmati da autori provenienti da tutta Europa, Rome Playing Games torna nella Capitale con quattro giorni EXTRA dedicati all’incontro tra teatro, gioco di ruolo dal vivo e narrazioni interattive. Dal 15 al 18 ottobre 2026, il Teatro San Giustino ospita Rome Playing Games EXTRA, il nuovo appuntamento del progetto promosso e organizzato da Eryados ETS, che continua a esplorare le possibilità espressive del gioco come linguaggio culturale, strumento di relazione e forma contemporanea di spettacolo dal vivo.

Ancora una volta, un’occasione per scoprire un territorio di sperimentazione nel quale i confini tra teatro e gioco di ruolo si fanno sempre più permeabili, le storie si aprono a sviluppi imprevedibili e il pubblico può passare dalla platea al centro della scena. Tra finali aperti, personaggi da interpretare e narrazioni costruite collettivamente, Rome Playing Games EXTRA propone quattro giornate per esplorare nuovi modi di raccontare e vivere le storie, alternando il ruolo di spettatore a quello di protagonista.

Al centro del programma, due linguaggi che condividono la dimensione dello spettacolo dal vivo ma costruiscono relazioni differenti con il pubblico: da una parte il teatro, con spettacoli che sperimentano nuove forme di interazione e coinvolgimento; dall’altra il larp da camera, una forma di gioco di ruolo dal vivo nella quale i partecipanti interpretano direttamente i personaggi, ne vivono le relazioni e contribuiscono allo sviluppo della narrazione. Un’esperienza che trasforma il racconto in uno spazio condiviso, nel quale le scelte individuali e le dinamiche collettive possono modificare il corso degli eventi.

Quattro spettacoli attraversano generi e registri differenti, dalla sperimentazione interattiva alla commedia romantica, esplorando il rapporto tra interpretazione, libertà di scelta e costruzione delle storie.

Gli spettacoli cominciano venerdì 16 ottobre alle ore 21.00 con Il posto, produzione 404 Actors Not Found, per la regia di Domenico Amicozzi. Sabato 17 ottobre alle ore 21.00 è la volta di La parabola di Stanley, con la regia di Simone Ruggiero e con Ilario Crudetti, Massimo Genco e Giorgia Masseroni. Ispirato al celebre videogioco The Stanley Parable, lo spettacolo porta sul palcoscenico uno dei principi fondamentali del gioco: la possibilità di scegliere. Al centro della vicenda Stanley, un impiegato intrappolato in una storia apparentemente già scritta, il cui destino viene affidato alle decisioni degli spettatori. Ne nasce una rappresentazione interattiva dai finali multipli, nella quale ogni scelta può aprire una strada differente, mettendo in discussione il rapporto tra autore, personaggio e pubblico. Domenica 18 ottobre alle ore 11.00 il programma prosegue con Tra le pagine di Walt, di Andrea Lami, mentre alle ore 18.00 sarà Declinazioni d’amore, testo di Franca De Angelis con la regia di Miranda Angeli, a chiudere la programmazione teatrale.

Accanto agli spettacoli teatrali, Rome Playing Games EXTRA propone un articolato programma di larp da camera, esperienze immersive pensate per piccoli gruppi nelle quali la narrazione prende forma attraverso l’interpretazione e l’interazione tra i partecipanti. Ad aprire il programma, giovedì 15 ottobre alle ore 21.00, saranno tre esperienze in contemporanea: Norge – Bandiere sul Ghiaccio, di Mauro Teragnoli et al., Sotto la montagna, di Oscar Biffi, e Il giorno del Capibara, di Simone Bonetti. Venerdì 16 ottobre, dalle ore 17.00, il programma prosegue con Sotto la montagna e Viandanti in un mare di nebbia, entrambi di Oscar Biffi, Fuori Registro, di Chiara Avellis, e Il mistero di Casa Malombra, di Elena Bianco. Sabato 17 ottobre, a partire dalle ore 11.00, tornano Fuori Registro e I Need A Hero…?, di Miranda Angeli. Nel pomeriggio, dalle ore 15.00, spazio a Il mistero di Casa Malombra, The Wall, di Gianluca Torrente, e L’Ospedale dei Giocattoli Rotti, di Martina Montenegro. La giornata conclusiva di domenica 18 ottobre, dalle ore 15.00, propone tre ulteriori esperienze: Me and the Devil, di Irene Oppo, Il giorno del Capibara, di Simone Bonetti, ed Emotional, di Azzurra Uma e Giulio Zilli.

Rome Playing Games EXTRA è un progetto promosso e organizzato da Eryados ETS, promosso da Roma Capitale e vincitore dell’Avviso Pubblico per la realizzazione di iniziative di interesse per l’Amministrazione Capitolina, in collaborazione con Zètema Progetto Cultura.

Teatro San Giustino, ore 11.00 -23.00, Viale Alessandrino, 144, 00172 Roma RM

La partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria attraverso il sito www.rpg-fest.it/rpgextra. Per maggiori informazioni: info@eryados.com – +39 329 8955577