Edilizia scolastica e sicurezza: nuovi fondi nel Lazio per l’adeguamento e l’efficientamento degli istituti

LAZIO – Un nuovo pacchetto di investimenti destinato all’ammodernamento, alla sicurezza e all’efficientamento energetico degli edifici scolastici è in arrivo per gli istituti di istruzione primaria e secondaria del Lazio. Il piano di interventi mira a garantire a studenti, docenti e personale scolastico ambienti di apprendimento sani, sicuri e tecnologici, rispondendo alle esigenze di rinnovamento delle strutture presenti sia nei grandi centri urbani sia nei Comuni delle aree interne.

L’iniziativa punta ad accelerare la realizzazione dei cantieri per la messa in sicurezza sismica, il rifacimento delle coperture, la bonifica degli spazi e il superamento delle barriere architettoniche.

Sostenibilità ed efficientamento energetico

Un capitolo centrale dei nuovi finanziamenti è riservato alla transizione ecologica delle scuole. Gli interventi previsti consentiranno la sostituzione dei vecchi impianti di riscaldamento con sistemi a basso consumo, l’installazione di pannelli fotovoltaici sui tetti degli edifici e l’isolamento termico delle pareti.

L’obiettivo non è soltanto quello di ridurre le emissioni inquinanti e i costi di gestione a carico degli enti locali, ma anche quello di trasformare le scuole in veri e propri laboratori di sostenibilità e consapevolezza ambientale per le nuove generazioni.

Spazi didattici innovativi e inclusione

Oltre agli aspetti strutturali, i fondi saranno impiegati per la riqualificazione delle palestre scolastiche, dei laboratori scientifici e delle aree verdi esterne, favorendo l’inclusione sociale e la prevenzione del disagio giovanile attraverso lo sport e l’aggregazione.

Le amministrazioni locali e le istituzioni scolastiche interessate potranno accedere alle risorse presentando i progetti esecutivi secondo le modalità indicate nei bandi attuativi in corso di pubblicazione.