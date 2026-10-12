Roma, Mussolini (FI): “Troppi giovani vittime dell’alcol: aumentare controlli, prevenzione e sensibilizzazione al tema”

Roma, 12 ottobre 2026 – “Il consumo sempre più diffuso e smodato di alcol tra i più giovani costituisce un vero e proprio allarme sociale che non può e non deve essere ignorato o trattato con superficialità.

Secondo alcune notizie di stampa, il fenomeno coinvolgerebbe persino ragazzini di 11 anni i quali, anche in considerazione della loro tenera età, non sono in grado di comprendere fino in fondo i rischi e i pericoli legati all’abuso di bevande alcoliche e le gravi conseguenze ad esso legate.

Una situazione che genera legittime preoccupazioni nelle famiglie e che va affrontato non solo con strumenti repressivi, ma anche e soprattutto attraverso un’adeguata opera di prevenzione e di sensibilizzazione al tema

A tal proposito è mia intenzione presentare un’interrogazione per chiedere al Sindaco e agli assessori competenti che tipo di controlli siano stati effettuati sulla vendita e sulla somministrazione di alcolici ai minori, quante violazioni siano state rilevate e quali interventi siano previsti nei diversi Municipi.

Oltre a ciò, chiederò la convocazione di una seduta della Commissione Scuola che, con il coinvolgimento delle ASL, delle istituzioni scolastiche e delle famiglie, dovrà individuare, valorizzare e coordinare le iniziative di prevenzione già esistenti e metterle a sistema in tutte le scuole romane.

Seguirà, poi, la presentazione di una mozione per chiedere un piano cittadino che integri iniziative di sensibilizzazione nelle scuole, controlli efficaci in un’ottica di sinergia stabile tra Comune, servizi sanitari, istituti scolastici e forze dell’ordine.

Non basta intervenire quando un ragazzo finisce in ospedale. La tutela dei minorenni richiede prevenzione, attenzione e responsabilità da parte di tutti”.

Lo dichiara, in una nota, la vicepresidente della Commissione Scuola di Roma Capitale Rachele Mussolini.