Terremoto nella Lega: Salvini e i vicesegretari rassegnano le dimissioni. Di Rubba nominato commissario fino al Congresso

ROMA – Un fulmine a ciel sereno scuote gli equilibri della politica nazionale e del centrodestra. Al termine di un acceso e prolungato Consiglio Federale riunito nella sede di via Bellerio a Milano, Matteo Salvini ha formalmente rassegnato le proprie dimissioni da Segretario della Lega. Insieme al leader leghista, hanno fatto un passo indietro anche i tre vicesegretari Nazionali, azzerando di fatto i vertici dell’ufficio di presidenza del partito.

Per gestire la fase di transizione e accompagnare la Lega verso il prossimo Congresso straordinario, il Consiglio Federale ha nominato il deputato ed ex tesoriere Giulio Di Rubba nel ruolo di commissario straordinario.

Le motivazioni del passo indietro e la gestione transitoria

La decisione, arrivata al culmine di una lunga riflessione interna e di confronti serrati dopo i recenti appuntamenti elettorali, segna la fine di un’era per il movimento politico. Salvini, alla guida del partito dal dicembre 2013, ha motivato la scelta con la volontà di consentire un dibattito franco e spalancare le porte a una nuova stagione congressuale in grado di ridefinire la linea politica del Carroccio.

In qualità di commissario reggente, Giulio Di Rubba avrà il compito di gestire l’ordinaria amministrazione, garantire il coordinamento delle sedi regionali e fissare la tabella di marcia per le assise congressuali che dovranno eleggere la nuova leadership.

Le reazioni politiche e i riflessi sul Governo

La notizia dell’azzeramento dei vertici della Lega ha provocato immediate reazioni nel panorama politico e all’interno della coalizione di governo. Dalle prime dichiarazioni emerse dagli alleati di maggioranza giungono messaggi di rispetto per la decisione interna al partito, con la rassicurazione che il quadro di governo e le attività parlamentari proseguiranno senza scossoni.

Nelle prossime settimane il dibattito si sposterà sui territori e tra i militanti, chiamati a confrontarsi sul futuro identitario del movimento e sulle candidature alla successione.