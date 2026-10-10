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Il futuro della Roma dopo l’Everton: i piani della famiglia Friedkin tra calcio e l’ipotesi hockey

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Con le recenti manovre finanziarie e la potenziale riorganizzazione delle proprie quote nella società inglese di Premier League, la proprietà texana guidata da Dan e Ryan Friedkin ribadisce la centralità del club giallorosso all’interno del proprio portafoglio di investimenti sportivi. Le indiscrezioni sui nuovi scenari internazionali, compresi i rumor su un massiccio interesse nel settore dell’hockey su ghiaccio americano, confermano una visione strategica ad ampio raggio ma focalizzata sul rilancio della Roma.

La gestione delle partecipazioni e il focus sulla Capitale

L’eventuale disimpegno progressivo o il riassetto societario oltremanica rientrano in un piano di razionalizzazione delle risorse economiche del gruppo. Per la piazza romana, questo scenario sottolinea la volontà di concentrare sforzi, capitali e progettualità sullo sviluppo del club capitolino, a partire dal dossier relativo al nuovo stadio di proprietà e dal consolidamento della competitività sportiva.

“La Roma resta il perno centrale e l’asset strategico di riferimento per gli investimenti sportivi della famiglia Friedkin in Europa.”

Diversificazione globale e prospettive per la Serie A

Mentre si rincorrono le voci sulle opportunità di business negli Stati Uniti per cifre da capogiro, la dirigenza continua a lavorare sul rafforzamento della struttura societaria in Italia. La stabilità finanziaria garantita dal gruppo Friedkin rappresenta una garanzia fondamentale per la tifoseria, in un momento cruciale per il futuro assetto del calcio italiano ed europeo.

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