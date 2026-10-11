Papa Leone XIV annuncia l’intervento al polmone: martedì il ricovero al Gemelli

CITTÀ DEL VATICANO – Un annuncio del tutto inatteso ha scosso i fedeli riuniti in Piazza San Pietro per la consueta preghiera domenicale. Al termine dei saluti dell’Angelus dell’11 ottobre 2026, Papa Leone XIV ha comunicato personalmente che si sottoporrà a un intervento chirurgico al polmone nei prossimi giorni per la rimozione di un nodulo. Il Santo Padre, 71 anni, entrerà nella struttura medica nella giornata di martedì per un periodo di degenza stimato in circa 7 giorni.

L’annuncio in Piazza San Pietro

La notizia è arrivata direttamente dalla voce del Pontefice, che ha voluto rassicurare l’opinione pubblica internazionale spiegando lo scenario clinico identificato dai medici della Santa Sede. «Di recente, durante alcuni controlli, i medici mi hanno trovato un nodulo al polmone», ha dichiarato il Papa. Leone XIV ha poi specificato che la lesione si trova allo stato iniziale ed è ben localizzata, elementi che hanno spinto l’équipe medica a ritenere opportuno l’intervento chirurgico tempestivo per la sua rimozione.

I dettagli logistici e il ricovero al Gemelli

Subito dopo l’annuncio papale, il portavoce della Sala Stampa della Santa Sede, Matteo Bruni, ha offerto ulteriori chiarimenti operativi. Il Pontefice sarà ricoverato presso il Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma, la struttura storicamente legata alle cure dei Pontefici.

Ingresso in struttura: Martedì.

Martedì. Tempi di degenza: È previsto un ricovero post-operatorio di circa una settimana per consentire il pieno monitoraggio del decorso clinico e una corretta riabilitazione respiratoria.

È previsto un ricovero post-operatorio di per consentire il pieno monitoraggio del decorso clinico e una corretta riabilitazione respiratoria. Stato dell’agenda: Fino al momento del ricovero, gli impegni istituzionali e pastorali del Papa rimangono al momento invariati.

Le reazioni delle istituzioni italiane

Le parole del Pontefice, pronunciate con visibile serenità, hanno suscitato un’immediata ondata di affetto e messaggi di solidarietà da parte del mondo politico e istituzionale italiano. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha rivolto un affettuoso pensiero al Santo Padre in vista del delicato passaggio ospedaliero. Anche il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha espresso la propria vicinanza, dichiarandosi rincuorata dalla grande forza d’animo e dalla tranquillità mostrate dal Papa durante l’annuncio pubblico.