Roma – FAST Confsal | Italo, avviate le procedure di raffreddamento e conciliazione

Roma, 10 ottobre 2026 – La FAST Confsal ha lanciato un appello per l’attivazione delle procedure di raffreddamento e conciliazione tra le parti, al fine di evitare la proclamazione dello sciopero da parte dei lavoratori di Italo. Il sindacato ha sottolineato l’importanza di un confronto costruttivo, sottolineando che le procedure di raffreddamento, un meccanismo previsto dalla legge per risolvere le dispute senza ricorrere a scioperi, potrebbero evitare danni economici e sociali a tutti gli stakeholder coinvolti.

“Italo è un’azienda in espansione, che registra utili e distribuisce dividendi, ma riserva ai lavoratori un contratto scaduto da quasi due anni – dichiara Vincenzo Multari, Segretario nazionale FAST Confsal Dipartimento Mobilità Terrestre -. A fronte di proposte economiche ritenute del tutto insufficienti, chiede inoltre nuovi incrementi di produttività e flessibilità. Le proposte aziendali non rispondono alle richieste su recupero del potere d’acquisto, previdenza complementare e tutele per la genitorialità, e non è stata accolta alcuna istanza di miglioramento della conciliazione vita/lavoro. Per il sindacato – conclude Multari – non è accettabile che il recupero salariale ricada sui lavoratori con ulteriori penalizzazioni: dopo quasi due anni di attesa, il rinnovo deve migliorare le condizioni del personale“

L’attenzione si concentra ora sulle prossime settimane, in cui si deciderà se il confronto si trasformerà in un accordo o se si dovrà ricorrere a strumenti più radicali, come lo sciopero.