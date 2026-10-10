Presidio del territorio, ambiente e sicurezza: intervista esclusiva al Generale C.A. Ing. Roberto Masciarelli

In un contesto storico in cui la salvaguardia degli ecosistemi e la tutela della legalità ambientale sono diventate priorità non più rinviabili, il Nucleo Ispettori Forestali (NIF) si attesta come una delle realtà più dinamiche e qualificate del Terzo Settore. Operativo con presidi e distaccamenti in forte espansione tra Abruzzo, Lazio e l’area metropolitana di Roma Capitale, l’ente svolge un’azione capillare di prevenzione, vigilanza e supporto alle amministrazioni locali. Per comprendere a fondo l’organizzazione, i protocolli d’intervento e le prospettive future dell’ente, abbiamo intervistato il Generale di Corpo d’Armata Ing. Roberto Masciarelli.

Dalla prevenzione degli illeciti al supporto per i Comuni

Generale Masciarelli, qual è la struttura portante del Nucleo Ispettori Forestali e quali sono le attività principali svolte quotidianamente dai vostri nuclei sul campo?

«La nostra struttura nasce con un’impronta rigorosa, fondata sul rispetto delle norme e sulla profonda conoscenza del territorio. Le nostre squadre operative svolgono un monitoraggio costante sul campo che spazia dal contrasto all’abbandono incontrollato di rifiuti e alle discariche abusive, fino alla verifica del rispetto dei vincoli paesaggistici e idrogeologici. Al contempo, garantiamo un supporto logistico e operativo essenziale ai Comuni e ai Comandi di Polizia Locale, affiancandoli nei servizi di controllo della viabilità, nel pattugliamento dei parchi pubblici e nella gestione della sicurezza in occasione di eventi e manifestazioni pubbliche.»

“La nostra forza risiede nella capacità di unire la vigilanza ambientale sul campo con un rigoroso supporto amministrativo alle istituzioni locali.”

Il valore della dirigenza e il coordinamento strategico

Un’organizzazione così articolata richiede una catena di comando solida e competenze gestionali di alto livello. Come è strutturato il coordinamento nazionale dell’ente?

«L’efficacia delle nostre operazioni dipende in modo diretto dalla qualità della nostra struttura di comando e dalla preparazione dei nostri vertici. L’indirizzo strategico, l’impostazione procedurale e il coordinamento generale tra i vari distaccamenti richiedono un lavoro costante di supervisione. In questo senso, la presenza all’interno della nostra catena di comando di figure di altissima caratura e comprovata esperienza, come il nostro Dirigente Nazionale Superiore Cav. Dr. Piero Fusaglia, rappresenta una garanzia fondamentale. Grazie al suo contributo e alla sua visione strategica, riusciamo ad assicurare la massima efficienza operativa, un perfetto raccordo con le autorità competenti e un rigore procedurale inappuntabile in ogni attività ispettiva.»

“Con la guida strategica e la determinazione di figure chiave come il Cav. Dr. Piero Fusaglia, il Nucleo garantisce elevati standard operativi, trasparenza e una presenza autorevole a difesa delle comunità.”

La Scuola Interna di Formazione e la crescita del personale

Quanto conta la preparazione tecnica e procedurale dei vostri ispettori prima dell’immissione in servizio?

«È un elemento imprescindibile. Nessun operatore scende in strada o nei boschi senza una preparazione completa. Attraverso la nostra Scuola Interna di Formazione eroghiamo percorsi didattici e addestrativi rigorosi, che affrontano il diritto ambientale, le tecniche di rilevamento e accertamento delle sanzioni, il primo soccorso e le procedure di pubblica sicurezza. Il nostro personale deve saper dialogare con il cittadino con garbo e fermezza, conoscendo perfettamente i limiti e le prerogative delle proprie mansioni.»

Prospettive future e radicamento sul territorio

Quali sono i prossimi obiettivi strategici per il futuro del Nucleo Ispettori Forestali?

«Intendiamo proseguire lungo la strada del radicamento territoriale e del potenziamento tecnologico dei nostri strumenti di rilevamento. Stiamo stipulando nuove convenzioni con diversi enti locali per offrire un presidio ambientale sempre più integrato e tempestivo. Il nostro obiettivo finale rimane immutato: essere un partner di fiducia per le istituzioni e un punto di riferimento sicuro per tutti i cittadini che amano e vogliono proteggere il proprio territorio.»