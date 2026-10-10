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Dramma a Casaleone, bimba di due anni travolta nel cortile di casa: è grave a Borgo Trento

CRONACA E ATTUALITA'
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Author: redazione
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Rome, Italy - August 14, 2017: Italian Emergency Mobile Unit. An ambulance moving on a street in Rome during the day

Grave incidente domestico nella mattinata di sabato 10 ottobre a Casaleone, in provincia di Verona. Attorno alle ore 10:45, in via Borghetto, una bambina di appena due anni è stata investita da un’automobile all’interno del cortile della propria abitazione. Le condizioni della piccola sono apparse subito estremamente critiche, facendo scattare i soccorsi in codice rosso.

L’intervento dell’elisoccorso e il ricovero a Verona

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del Suem 118 con un’automedica, un’ambulanza infermierizzata e l’elisoccorso di Verona Emergenza. Dopo le prime cure e le manovre di stabilizzazione sul luogo dell’incidente, la bimba è stata trasportata d’urgenza in elicottero all’Ospedale della Donna e del Bambino di Borgo Trento, a Verona. La piccola si trova attualmente ricoverata nel reparto di Terapia Intensiva Pediatrica con un serio trauma facciale.

“La macchina dei soccorsi si è attivata con la massima tempestività per garantire il trasferimento rapido e in sicurezza della piccola paziente al centro specializzato di Verona.”

I rilievi dei Carabinieri per ricostruire la dinamica

Nell’area cortiliva di via Borghetto sono giunti i Carabinieri per eseguire tutti i rilievi del caso e ricostruire con esattezza la dinamica dell’accaduto. Gli investigatori stanno lavorando per chiarire le modalità dell’impatto e comprendere come il veicolo abbia travolto la bambina all’interno dello spazio privato. La prognosi resta al momento strettamente riservata.

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