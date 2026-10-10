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Tegola Roma, l’annuncio di Gasperini in conferenza: «Svilar fuori per almeno un mese»

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Arriva la conferma ufficiale sulle condizioni di Mile Svilar, ed è una notizia pesante per la formazione giallorossa. Nel corso della conferenza stampa di presentazione della sfida contro il Como, il tecnico ha fatto il punto sull’infermeria, rivelando che il problema fisico rimediato dal portiere titolare richiederà uno stop forzato di almeno quattro settimane. Una tegola pesante per lo scacchiere tattico capitolino in vista dei prossimi impegni ravvicinati tra campionato e coppe.

I tempi di recupero e le gare da saltare

I dettagli emersi dopo i controlli specialistici confermano che il trauma al dito necessita di riposo e terapie mirate per evitare complicazioni. L’estremo difensore salterà dunque non solo la trasferta contro i comaschi, ma anche una serie di appuntamenti chiave del mese, con lo staff medico che tenterà il recupero graduale soltanto al termine del periodo di stop preventivato.

“Perderemo Svilar per almeno un mese: è un’assenza importante, ma abbiamo massima fiducia in chi scenderà in campo al suo posto.”

Tocca a Gollini: fiducia totale da parte del mister

L’assenza forzata del titolare apre le porte a Pierluigi Gollini, chiamato a difendere i pali della Roma già dalla gara contro il Como. Il mister ha speso parole di forte stima per l’esperto portiere, sottolineando la qualità del lavoro svolto in allenamento e la prontezza dimostrata dal gruppo nel compattarsi nei momenti di emergenza della stagione.

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