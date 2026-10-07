Sanità, scattano gli aumenti: fino a 580 euro in più al mese. Tutte le novità su ferie e welfare

ROMA – Svolta contrattuale per il comparto della sanità pubblica. È stato siglato l’accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale, un provvedimento atteso da migliaia di professionisti sanitari che introduce significativi ritocchi alle buste paga e una profonda revisione delle tutele sul posto di lavoro.
Al centro della manovra finanziaria figurano incrementi salariali che, a seconda della qualifica e delle indennità specifiche, potranno raggiungere i 580 euro lordi mensili per le figure mediche e dirigenziali apicali. L’intervento punta a ridare attrattività al Servizio Sanitario Nazionale, contrastando la fuga del personale verso le strutture private o l’estero.
Buste paga più pesanti e welfare integrativo
Il piano di riordino economico prevede una redistribuzione delle risorse basata sul merito e sui carichi di lavoro:
- Fino a 580 euro lordi mensili: L’aumento massimo destinato ai medici di prima fascia e ai dirigenti sanitari, calcolato sulla base del trattamento tabellare e delle nuove indennità di specificità.
- Fringe benefit e welfare aziendale: Per la prima volta viene potenziato il pacchetto di welfare integrativo. Le aziende sanitarie potranno erogare bonus esentasse per il rimborso delle bollette domestiche, asili nido per i figli dei dipendenti e sussidi per il trasporto pubblico.
Nuove regole per ferie e flessibilità d’orario
Oltre alla parte economica, la trattativa ha introdotto importanti novità normative per migliorare la conciliazione tra vita privata e lavorativa (work-life balance) del personale ospedaliero, spesso sottoposto a turni massacranti:
- Tutela delle ferie: Viene introdotto un meccanismo di pianificazione rigido per garantire la fruizione dei giorni di riposo accumulati, vietando la monetizzazione selvaggia e imponendo il rispetto dei periodi di recupero psicofisico.
- Banca delle ore e turni: Ottimizzata la gestione degli straordinari, con la possibilità di convertire le ore in eccesso in permessi retribuiti cumulabili, offrendo maggiore flessibilità a infermieri e medici di turno nei reparti di emergenza.