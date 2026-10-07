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Sanità, scattano gli aumenti: fino a 580 euro in più al mese. Tutte le novità su ferie e welfare

SALUTE & BENESSERE
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Author: redazione
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Hospital Hallway with Doctors, Nurses and Specialists in Hospital. Female and Male Physicians, Surgeons, Healthcare Officials Walk Together in Corridor with Their Back to Camera

ROMA – Svolta contrattuale per il comparto della sanità pubblica. È stato siglato l’accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale, un provvedimento atteso da migliaia di professionisti sanitari che introduce significativi ritocchi alle buste paga e una profonda revisione delle tutele sul posto di lavoro.

Al centro della manovra finanziaria figurano incrementi salariali che, a seconda della qualifica e delle indennità specifiche, potranno raggiungere i 580 euro lordi mensili per le figure mediche e dirigenziali apicali. L’intervento punta a ridare attrattività al Servizio Sanitario Nazionale, contrastando la fuga del personale verso le strutture private o l’estero.

Buste paga più pesanti e welfare integrativo

Il piano di riordino economico prevede una redistribuzione delle risorse basata sul merito e sui carichi di lavoro:

  • Fino a 580 euro lordi mensili: L’aumento massimo destinato ai medici di prima fascia e ai dirigenti sanitari, calcolato sulla base del trattamento tabellare e delle nuove indennità di specificità.
  • Fringe benefit e welfare aziendale: Per la prima volta viene potenziato il pacchetto di welfare integrativo. Le aziende sanitarie potranno erogare bonus esentasse per il rimborso delle bollette domestiche, asili nido per i figli dei dipendenti e sussidi per il trasporto pubblico.

Nuove regole per ferie e flessibilità d’orario

Oltre alla parte economica, la trattativa ha introdotto importanti novità normative per migliorare la conciliazione tra vita privata e lavorativa (work-life balance) del personale ospedaliero, spesso sottoposto a turni massacranti:

  • Tutela delle ferie: Viene introdotto un meccanismo di pianificazione rigido per garantire la fruizione dei giorni di riposo accumulati, vietando la monetizzazione selvaggia e imponendo il rispetto dei periodi di recupero psicofisico.
  • Banca delle ore e turni: Ottimizzata la gestione degli straordinari, con la possibilità di convertire le ore in eccesso in permessi retribuiti cumulabili, offrendo maggiore flessibilità a infermieri e medici di turno nei reparti di emergenza.
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