SINISTRA ITALIANA – “Contrari al metodo e alla sostanza, non alle persone”

Oggi si è svolta l’Assemblea dei Soci di Talete. Ancora una volta abbiamo riscontrato la mancanza di coinvolgimento e la volontà di disattendere il volere popolare. Sinistra Italiana ha espresso voto contrario attraverso Mario Mengoni, Sindaco di Ronciglione, che ha ribadito un principio fondamentale: l’acqua è un bene comune, non una fonte di speculazione.

Con il Referendum del 2011, i cittadini hanno sancito che sull’acqua non si deve fare profitto. La posizione di Sinistra Italiana rimane chiara, netta e inequivocabile: rispettare la volontà di 26 milioni di italiani, in ogni territorio della nostra Repubblica.

Valeria Bruccola – Segretaria Provinciale Sinistra Italiana Viterbo

Danilo Cosentino – Segretario Regionale Sinistra Italiana Lazio