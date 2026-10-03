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Sonno, benessere e qualità della vita: l’importanza del riposo notturno per la salute psicofisica

SALUTE & BENESSERE
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Author: redazione
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Peaceful night rest. Tired young woman sleep on side in early morning in soft bed with orthopedic mattress breathing deep lying with closed eyes on supportive memory foam pillow under cozy warm duvet

ROMA — Dormire bene non è soltanto un piacevole momento di relax, ma un vero e proprio pilastro fondamentale per la salute dell’organismo. A ricordarlo sono i recenti approfondimenti della comunità scientifica e medica, che tornano a puntare l’attenzione sui rischi legati alla privazione cronica del sonno e sui benefici di un corretto riposo notturno per il benessere psicofisico.

Gli effetti rigeneranti del sonno sul cervello e sul sistema immunitario

Durante le ore di sonno profondo, il nostro cervello attiva processi di “pulizia” e riorganizzazione sinaptica fondamentali per consolidare la memoria, regolare l’umore e smaltire le tossine accumulate durante il giorno. Al contempo, un riposo regolare e di qualità rafforza le difese immunitarie, regola i livelli degli ormoni che controllano l’appetito (come la grelina e la leptina) e riduce i livelli di cortisolo, il cosiddetto ormone dello stress. Al contrario, dormire poco o male a lungo termine aumenta il rischio di sviluppare disturbi metabolici, ipertensione e stati di ansia o affaticamento cronico.

I consigli degli esperti per “l’igiene del sonno”

Per migliorare la qualità delle ore notturne, i medici raccomandano di seguire alcune semplici regole di igiene del sonno:

  • Mantenere orari regolari per andare a letto e svegliarsi, anche nei fine settimana.
  • Limitare l’uso di dispositivi elettronici (smartphone, tablet, pc) almeno un’ora prima di coricarsi, per evitare che la luce blu inibisca la produzione di melatonina.
  • Evitare pasti pesanti, alcol e caffeina nelle ore serali.
  • Curare l’ambiente della camera da letto, garantendo buio, silenzio e una temperatura confortevole (intorno ai 18-19 gradi).
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